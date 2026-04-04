Corberán abre las puertas del once a Lucas Beltrán

La lesión de Lucas Beltrán puso en jaque la zona creativa del Valencia CF, quien estuvo ausente desde finales de febrero y que ahora está dispuesto a reaparecer con fuerza tras dejar atrás sus molestias en la rodilla. El futbolista argentino se cayó de la convocatoria del partido contra el Villarreal y, desde entonces, no ha estado disponible hasta que volvió a tener minutos, partiendo desde el banquillo, contra Oviedo y Sevilla. Ahora el jugador cedido por la Fiorentina busca recuperar su sitio en el once bajo el criterio de su entrenador, que lo considera una pieza fundamental en sus esquemas.

Olvidada la irritación en el tendón rotuliano de su rodilla que mermó su presencia con el equipo, Carlos Corberán ve a Lucas con capacidad para aumentar su presencia sobre el verde, mientras lo sigue catalogando como un futbolista importante. "Lucas es un jugador que es muy importante para nosotros. Ha demostrado su compromiso, entrega, lo que aporta tanto a nivel defensivo como ofensivo. Tenerle disponible siempre es una grata noticia. En los partidos previos no estaba en condiciones de jugar desde el inicio, pero con estas dos semanas sí está en condiciones de entrar en el once o desde el banquillo", comentó Corberán en rueda de prensa.