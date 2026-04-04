El Deportivo Alavés asciende a Primera División y envía al Valencia al playoff

A la tercera va la vencida. Después de tres temporadas en la categoría de plata, el Deportivo Alavés vuelve a ser equipo de Primera División. La victoria contundente (0-4) ante el CE Europa ha certificado un objetivo que se había resistido apenas una jornada atrás, cuando Mendizorroza abrió sus puertas a más de 5.000 aficionados babazorros. Tocó aplazar la celebración una semana más, pero el conjunto vasco, con dos valencianas en sus filas, no falló contra las catalanas. Desde el primer minuto impuso su superioridad y arrolló a un rival, que no solo se quedó con una menos, sino que consumó su descenso de categoría.

A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada, las vitorianas suman en su casillero 52 puntos. Dieciséis victorias, cuatro empates y tan solo cuatro derrotas —el único equipo que le ha vencido en ambos partidos ha sido el Villarreal CF— abalan su gran campaña. Pero sus buenos números no solo se quedan ahí. Es el segundo equipo que más goles ha convertido (42). Y tan solo ha concedido catorce tantos, lo que le convierte en el equipo que menos dianas ha encajado. Motivos más que suficientes para festejar el merecido —e histórico—ascenso, un festejo que se celebrará la próxima semana en la tienda oficial del club, donde todas las jugadoras firmaran autógrafos a la afición.

Dos valencianas entre Las Gloriosas

La valenciana Nayadet López suma un nuevo ascenso a Primera División. Lo consiguió en la campaña 2019/20 con el Santa Teresa y lo volvió a hacer este sábado con el Deportivo Alavés. La centrocampista nacida en Manises e internacional por Chile es una de las piezas fijas en el engranaje de la medular para Andrea Esteban: alcanza los 1882 minutos en la competición liguera —21 partidos jugados, 19 de ellos como titular—. Además, logró ver puerta ante el filial del CD Tenerife, en un partido donde su gol dio la victoria a las Gloriosas.

Pero no es la única valenciana en la plantilla. Junto a ella también está Raquel Gil, quien llegó a Ibaia en 2024 procedente del Valencia B. La de Benifaió ha perdido protagonismo este curso, en el que apenas suma cuatro titularidades en los 17 partidos que ha disputado. Pese a sus escasos minutos —antes de la visita al Nou Sardenya sumaba 538 minutos—, logró anotar dos dianas fundamentales para el Alavés: la victoria por 1-0 ante el CA Osasuna llevó su firma y también el tanto que abrió el choque ante el Valencia CF, que acabó con el reparto de puntos.

Nayadet López, una de las capitanas del Deportivo Alavés esta temporada / Deportivo Alavés

El regreso tres años después

Tras despedirse de la élite en la campaña 2023/24, las Gloriosas vivieron un primer año en Primera Federación lleno de dificultades, que las llevaron a terminar en el novena puesto, muy cerca de los puestos de descenso. Lograron resetear ese ‘batacazo’ anímico y en los siguientes meses trabajaron en conseguir el ansiado objetivo. Acabaron en segunda posición con 56 puntos, los mismos que cosechó el Alhama CF ElPozo, equipo que terminó ascendiendo de forma directa gracias a tener el golaveraje ganado. Pero en las semifinales del playoff el CP Cacereño desmoronó las ilusiones de las vascas: la ida se saldó con empate por 2-2 y la vuelta se cerró con victoria extremeña por 1-2.

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Valencia CF, en zona de playoff

Por su parte, el Valencia, dirigido por Mikel Crespo, continúa consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la categoría y se sitúa en la tercera posición con 40 puntos, desafiando los pronósticos y afianzándose en puestos de playoff en un tramo decisivo de la temporada. A día de hoy, la zona de promoción estaría compuesta por Valencia, Villarreal, Osasuna y Alba Fundación, en una lucha muy igualada que se prevé abierta hasta las últimas jornadas. En este contexto, el conjunto valencianista afronta un compromiso clave este fin de semana, cuando recibirá mañana a las 12:00 horas al Atlético de Madrid B en el Antonio Puchades, un duelo que puede resultar determinante para mantener su posición privilegiada y seguir dando pasos firmes hacia el objetivo de disputar el ascenso.