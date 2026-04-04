Horarios de las jornadas 32 y 33 de LaLiga: Con martes y jueves para el Valencia CF y el Levante UD

LaLiga ha dado a conocer los horarios oficiales de la jornada 33 de la temporada 2025/2026, una fecha intersemanal que se disputará entre el martes 21 y el jueves 23 de abril, con especial atención al compromiso del Valencia CF.

El conjunto valencianista afrontará un exigente duelo como visitante ante el RCD Mallorca el martes 21 a las 19:00 horas. Este encuentro será clave para las aspiraciones del Valencia en la recta final del campeonato, en plena lucha por escalar posiciones en la tabla.

La jornada arrancará ese mismo martes con el choque entre Athletic Club y CA Osasuna a las 19:00, mientras que a las 21:30 se disputarán dos partidos destacados: Real Madrid frente a Deportivo Alavés, y Girona FC contra Real Betis.

El miércoles 22 continuará la acción con el enfrentamiento entre Elche CF y Atlético de Madrid a las 19:00. A las 20:00, Real Sociedad recibirá al Getafe CF, y a las 21:30 será el turno del FC Barcelona, que se medirá al Celta de Vigo.

La jornada se cerrará el jueves 23 con tres encuentros. A las 19:00, Levante UD se enfrentará al Sevilla FC. Posteriormente, a las 20:00, Rayo Vallecano jugará contra RCD Espanyol. Finalmente, a las 21:30, Real Oviedo recibirá al Villarreal CF, cerrando así una intensa fecha intersemanal.

Desde LaLiga recuerdan que los horarios podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o televisivos. La jornada 33 se presenta determinante en el desenlace del campeonato, con varios equipos jugándose sus objetivos en apenas unos días.

LaLiga también ha hecho oficiales los horarios correspondientes a la jornada 32 de la temporada 2025/2026, que se disputará entre el viernes 24 y el lunes 27 de abril. La fecha llega en un momento decisivo del campeonato, con varios equipos peleando tanto por el título como por los puestos europeos.

La jornada se abrirá el viernes con un atractivo enfrentamiento entre Real Betis y Real Madrid a las 21:00 horas, en un partido que podría tener implicaciones directas en la lucha por el liderato.

El sábado 25 contará con una agenda cargada. A las 14:00, Deportivo Alavés recibirá al RCD Mallorca. Más tarde, a las 16:15, Getafe CF se medirá al FC Barcelona, uno de los aspirantes al título. La jornada sabatina continuará con el choque entre Valencia CF y Girona FC a las 18:30, y culminará con el duelo entre Atlético de Madrid y Athletic Club a las 21:00.

El domingo 26 de abril también ofrecerá encuentros destacados. Rayo Vallecano se enfrentará a Real Sociedad a las 14:00, seguido por el partido entre Real Oviedo y Elche CF a las 16:15. A las 18:30, CA Osasuna recibirá al Sevilla FC, y la jornada dominical cerrará con el enfrentamiento entre Villarreal CF y Celta de Vigo a las 21:00.

Finalmente, el lunes 27 se disputará el último partido de la jornada, en el que RCD Espanyol se verá las caras con Levante UD a las 21:00.

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Desde LaLiga recuerdan que estos horarios están sujetos a posibles modificaciones por causas organizativas o televisivas. La jornada 32 se presenta como una de las más atractivas del tramo final del campeonato, con mucho en juego en todos los frentes.