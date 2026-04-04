Mensaje de Giráldez a Unai Núñez con su futuro en el Valencia CF en el aire

El técnico del Celta de Vigo Claudio Giráldez ha sido protagonista en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga contra el Celta de Vigo. El entrenador vigués se ha referido a uno de sus jugadores en propiedad, ahora en las filas del Valencia CF en calidad de cedido: Unai Núñez. Estas han sido sus palabras sobre el central a pocos meses de que el Celta tome una decisión en torno a su futuro:

"Ha tenido continuidad tanto en Italia como en Valencia. Me alegro por él, es bueno para todos que así sea. Es un jugador que tiene muy buenas características, que necesita esa continuidad y me alegro por él y ojalá siga con esa cuota de minutos".

El técnico también se ha referido al Valencia como equipo destacando que "seguramente están en el mejor momento de la temporada". Según Giráldez, Corberán dispone de una "plantilla completísima con muchísimos recursos, muchísimos perfiles de jugadores distintos". Así lo explicaba

“Sabemos lo difícil que es jugar en Mestalla, sabemos que ellos seguramente están en el mejor momento de la temporada, que han encontrado esa estabilidad en juego y en resultados. Tienen una plantilla completísima con muchísimos recursos, muchísimos perfiles de jugadores distintos que hace que tengan una variabilidad brutal dentro del once y de los cambios con un entrenador para mí muy bueno y con muchos recursos tácticos. Va a ser un partido muy difícil”.

“Muchos jugadores que habían firmado en verano han conocido más la forma de jugar de Carlos. Es un equipo que tiene mucha variabilidad táctica, y adaptarse a eso lleva un tiempo. Jugadores como Ramazzani están ahora en un momento de forma que al principio de liga no tenía”, subrayó.

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Giráldez no cre que la goleada de la primera vuelta sirva de referencia: “Creo que es muy engañoso el partido de ida en el que creo que sufrimos mucho en la primera media hora. De los equipos que más nos hicieron sufrir en casa pero tuvimos el acierto en momentos importantes y que hicimos una muy buena segunda parte y lo ganamos”.