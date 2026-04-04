Parte médico de altas y bajas de Corberán para el Valencia-Celta

Carlos Corberán tendrá a todos sus jugadores de campo a su disposición para el partido de este domingo contra el Celta de Vigo. Así lo ha confirmado el entrenador en su rueda de prensa previa al partido celebrada este sábado en el media center de la ciudad deportiva de Paterna.

Corberán cuenta con Filip Ugrinic a pesar de las molestias en el tendón rotuliano que le han acompañado las dos últimas semanas y también con el capitán José Luis Gayà a pesar de la máscara de protección especial que está utilizando por el golpe que recibió en el pómulo izquierdo contra el Sevilla en el Pizjuán.

"Todos los jugadores de campo están disponibles a excepcion de Julen, y entendemos que se recuperaá antes de que acabe la temporada. El resto están todos", decía.

El suizo partirá desde el banquillo y no se descarta que el capitán salga de inicio a pesar de la máscara. A pesar de la recomendación médica, no sería la primera vez que Gayà juega sin máscara. Ya sucedió hace años con una fractura nasal.

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