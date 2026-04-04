Corberán, por la renovación de Guido: "Es un jugador con experiencia y liderazgo"

El Valencia CF tiene ante sí una gran oportunidad para mirar hacia arriba y convertir el tramo final de temporada en una ilusionante carrera por Europa. El duro batacazo ante el Real Oviedo quedó atrás con la reacción mostrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y tras el parón, el equipo de Carlos Corberán está en disposición de dar un paso al frente y alejar definitivamente los fantasmas del descenso.

El próximo reto será ante el Celta de Vigo, que llega con tres puntos de ventaja sobre los valencianistas, por lo que una victoria se antoja clave para mantener vivas las aspiraciones europeas. Todo lo que no sea sumar de tres supondría un frenazo en la progresión del conjunto de Mestalla. El técnico valencianista comparecerá a partir de las 13:30 en rueda de prensa para analizar el encuentro. Sus declaraciones podrán seguirse en SUPER.

Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán, previa al partido contra el Celta.

Celta, espejo en el que mirarse La verdad que la temporada del Celta es buenísima. Está en posiciones europeas y viene haciendo un trabajo muy bueno. El de mañana va a ser un partido muy exigente. En la ida vivimos un partido muy doloroso y accidentado. Incidimos mucho en ese partido. Tenemos ganas de sumar mañana junto a Mestalla.

Guido Rodríguez Entiendo las prolongaciones de los entrenadores, pero quien entiende el juego de la misma manera puede jugar. Un equipo es capaz de jugar bien si todos lo entienden. Hay jugadores más comunicativos y otros no, pero que tienen capacidad para resolver situaciones. Guido tiene experiencia, liderazgo y forma parte de su forma de ser.

Renovación apalabrada por Corberán El contrato que tengo es el mismo desde que llegué. Lo importante es que la ilusión, el compromiso, las ganas, la fe y la fuerza que tengo son las mismas desde que llegué. Mi compromiso es devolver al Valencia donde yo entiendo que merece estar. Esa es la exigencia que todos deben tener.

Lucas Beltrán Es muy importante para nosotros. Ha demostrado su compromiso y su entrega. Sus aportaciones en defensa y en ataque tienen un rendimiento alto. Tenerlo disponible es una buena noticia. En los partidos previos, físicamente no se encontraba con confianza para jugar de inicio, pero con estas semanas de trabajo está mucho mejor. Está tanto para salir desde el inicio como desde el banquillo.

Dieng Entiendo la pregunta, pero no voy a hablar de jugadores que no están en el Valencia. Los que me importan son los que van a pelear por cada punto de aquí en adelante, en sacarles el máximo rendimiento. Es complicado que dé una respuesta. Hay un trabajo paralelo al del entrenador. Mi foco es la plantilla actual y en competir. Es verdad que hay un trabajo que se tiene que hacer. Siempre que se me pide una opinión, en privado, la doy. El entrenador se centra en el rendimiento y en cada partido.

Ugrinic y Gayà Todos los jugadores de campo que pueden estar disponibles lo están. Menos Julen, todos están.