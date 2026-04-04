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Corberán, por la renovación de Guido: "Es un jugador con experiencia y liderazgo"

El técnico afronta el partido contra el Celta sabiendo que su "compromiso es devolver al Valencia y a su afición donde yo entiendo que merece estar"

Carlos Corberán en una imagen de archivo.

Carlos Corberán en una imagen de archivo. / GERMAN CABALLERO

Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Valencia CF tiene ante sí una gran oportunidad para mirar hacia arriba y convertir el tramo final de temporada en una ilusionante carrera por Europa. El duro batacazo ante el Real Oviedo quedó atrás con la reacción mostrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y tras el parón, el equipo de Carlos Corberán está en disposición de dar un paso al frente y alejar definitivamente los fantasmas del descenso.

El próximo reto será ante el Celta de Vigo, que llega con tres puntos de ventaja sobre los valencianistas, por lo que una victoria se antoja clave para mantener vivas las aspiraciones europeas. Todo lo que no sea sumar de tres supondría un frenazo en la progresión del conjunto de Mestalla. El técnico valencianista comparecerá a partir de las 13:30 en rueda de prensa para analizar el encuentro. Sus declaraciones podrán seguirse en SUPER.

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