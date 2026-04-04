Última hora: Parte médico de Starfelt y convocatoria para el Valencia-Celta sin Iago Aspas

El defensa internacional sueco del Celta de Vigo Carl Starfelt sufre unas molestias derivadas de una lumbalgia que le impedirán estar disponible para el próximo encuentro contra el Valencia CF. Según el parte médico oficial del club, el jugador ha experimentado un aumento en el dolor lumbar en los últimos días, lo que ha llevado a los servicios médicos a recomendarle descanso y tratamiento especializado para evitar que la lesión se agrave.

Como consecuencia de esta dolencia, Starfelt no formará parte de la convocatoria para el partido contra el Valencia CF en Mestalla. La baja de Starfelt supone una pérdida importante para el equipo, ya que el defensor ha sido titular habitual en la zaga durante la temporada.

El entrenador ha confirmado que la situación de Starfelt será evaluada de forma constante, y se espera que el jugador inicie un plan de recuperación que le permita reincorporarse a los entrenamientos en los próximos días. Aunque aún no hay un tiempo estimado para su regreso, se confía en que la lesión no sea de gravedad y que pueda volver a la acción pronto.

Sin Iago Aspas

"Lleva arrastrando esas molestias desde hace un tiempo, por eso ya no puede jugar algún partido con nosotros, y llegó de jugar esos dos partidos -con Suecia- con una incapacidad ahí", explicó Claudio Giráldez en rueda de prensa.

Además, el técnico celeste tampoco podrá contar con el capitán Iago Aspas, quien no se ha recuperado de la lesión que sufre en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda."No son lesiones importantes, así que esperemos que puedan llegar al partido contra el Friburgo. Pero va a depender más de sus sensaciones", indicó Giráldez,

Viajan 24 jugadores

El Celta visitará mañana, domingo 5 de abril a las 16:15 horas, al Valencia CF. Para esta jornada número 30 de LALIGA EA SPORTS, que se disputará en Mestalla, Claudio Giráldez ha convocado a 24 de sus jugadores.

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La lista de convocados la formarán Iván Villar (1), Radu (13), Marc Vidal (25), Óscar Mingueza (3), Joseph Aidoo (4), Sergio Carreira (5), Iaix Moriba (6), Borja Iglesias (7), Fer López (8), Ferrán Jutglà (9), Franco Cervi (11), Manu Fernández (12), Álvaro Núñez (14), Javi Rueda (17), Pablo Durán (18), Williot Swedberg (19), Marcos Alonso (20), Hugo Sotelo (22), Hugo Álvarez (23), Carlos Domínguez (24), Yoel Lago (29), Javi Rodríguez (32), Andrés Antañón (36) y Jones El-Abdellaoui (39).