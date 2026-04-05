César Tárrega: "¿Europa? Venimos de donde venimos"

César Tárrega atendió a los medios de comunicación tras la derrota ante el Celta de Vigo para analizar lo sucedido y la situación en la que queda el Valencia tras caer en Mestalla. El central blanquinegro lamentó el paso atrás del equipo en la segunda parte, insistió en el "partido a partido" y dejó claro que no van a dejar de pelar por ganar cada partido.

Sobre lo sucedido ante el Celta, Tárrega explicó que el equipo salió bien en la primera mitad pero, tras el descanso, la tendencia cambió. "Salimos cada partido a ganar, queríamos darle continuidad al partido de Sevilla, en el que el equipo demostró buena imagen. En la primera parte nos hemos mostrado sólidos, pero en los minutos en los que ha remontado el Celta hay que ser autocríticos, analizar lo que hemos hecho mal para trabajarlo y corregirlo".

Sobre el malestar de la afición, César mandó un mensaje de cautela: "Entiendo la frustración de la gente, hay que ser realistas, el equipo lleva toda la temporada luchando, venimos de donde venimos y hay que tenerlo en cuenta también. El equipo compite cada partido por sumar los tres puntos y eso la gente lo tiene que entender, no vamos a dejar de intentarlo, no por lo de hoy vamos a estar más pesimistas".

Rafa Jarque

"¿Europa? partido a partido"

"Entendemos la frustración de hoy, el equipo no puede permitir caerse en la segunda mitad. Gracias a la afición porque siempre les sentimos, queremos darle la alegría fuera de casa", añadió

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Preguntado por el objetivo de Europa, el canterano dijo que "la palabra 'Europa' se lee en los medios, nosotros vamos partido a partido, miramos hacia arriba porque somos exigentes, sabemos de lo que somos capaces y luchamos por ganar cada partido".