Condenados a la ‘zona Meriton’

El Valencia CF regresó del parón de selecciones con una dolorosa derrota frente al RC Celta de Vigo en Mestalla, en un partido que reflejó a la perfección la irregularidad del equipo. El conjunto blanquinegro fue de más a menos, perdiendo el control del juego con el paso de los minutos pese a adelantarse en el marcador gracias a un gol de Guido Rodríguez. El argentino firmó un doblete, aunque su segundo tanto resultó insuficiente y meramente anecdótico, ya que no evitó la remontada celeste ni el definitivo 2-3 que deja al Valencia nuevamente instalado en la conocida “zona Meriton”.

Un equipo sin rumbo claro

El combinado dirigido por Carlos Corberán ocupa actualmente la 13ª posición en la tabla, a seis puntos tanto de los puestos europeos (marcados por el Getafe) como de la zona de descenso, que delimita el Elche. Una clasificación que evidencia la cruda realidad del Valencia: ni aspiraciones reales de crecimiento ni peligro inminente, pero sí una preocupante sensación de estancamiento.

Clasificación de LaLiga / LaLiga

Este escenario se ha convertido en habitual durante la era de Peter Lim al frente del club. En siete de sus once temporadas como máximo accionista, el equipo ha transitado por esta zona gris del campeonato. Solo tres campañas ofrecieron un respiro, con clasificaciones para la Champions League (14-15, 17-18 y 18-19), mientras que el resto han estado marcadas por la inestabilidad, como el 16º puesto de la temporada 2022-23.

Mestalla empuja, pero no basta

El ambiente en Mestalla volvió a estar a la altura, empujando al equipo en todo momento. Sin embargo, el Valencia no supo corresponder sobre el césped. Tras una primera parte sólida en defensa, el equipo se desdibujó tras el descanso, especialmente en los primeros quince minutos, donde el Celta aprovechó los desajustes para darle la vuelta al marcador.

La incapacidad para sostener el ritmo del partido, sumada a las dificultades para superar la presión rival y generar continuidad en ataque, terminó condenando a los de Corberán, que volvieron a mostrar una preocupante fragilidad en momentos clave.

Dos salidas que marcarán el rumbo

El calendario no da tregua. El Valencia afronta ahora dos compromisos consecutivos a domicilio, visitando el Martínez Valero y Son Moix. Dos escenarios exigentes ante rivales necesitados que podrían complicar aún más la situación clasificatoria si no se obtienen resultados positivos.

Hugo Duro tras el final del encuentro / LaLiga

La prioridad es clara: lograr una victoria cuanto antes para certificar la permanencia de manera 'definitiva' (aunque no matemática). No obstante, más allá del objetivo inmediato, la sensación es que este equipo sigue atrapado en una dinámica de mediocridad estructural, incapaz de dar el salto competitivo que exige su historia.

Un limbo que se hace eterno

El Valencia vuelve a mirarse en el espejo de las últimas temporadas y el reflejo no cambia. Lejos de Europa, pero sin terminar de cerrar la salvación, el equipo vive instalado en un limbo que amenaza con cronificarse. La “zona Meriton” ya no es una excepción, sino una preocupante norma.

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Y mientras Mestalla sigue empujando, el club continúa sin encontrar el camino para salir de ella.