El Celta devuelve al Valencia a su realidad

Jarro de agua helada para el Valencia CF y el valencianismo, que terminó desesperado con la derrota 2-3 de su equipo ante el Celta en un partido que, de haber acabado con victoria local, hubiese revolucianado la lucha por Europa con el conjunto blanquinegro metido de lleno en ella. Guido adelantó al Valencia en una buena primera mitad, pero los cambios de Giráldez impusieron la lógica y el conjunto celeste remontó en la segunda parte. Guido, de nuevo, dio emoción en el descuento pero no hubo tiempo para más. Derrota y la 'zona Meriton' amenaza de nuevo.

Venía siento habitual en los últimos partidos en Mestalla que el Valencia saliera con ganas de llevar la batuta, aunque en esta ocasión era el Celta de Giráldez, proponedor y valiente por naturaleza, el que estaba en frente. El estatus del rival no afectó a los de Carlos Corberán, fieles a su idea de las últimas semanas que está dando resultados. La actitud dominadora, sin embargo, no evitó los primeros minutos de tanteo entre dos equipos que se juegan mucho, y el tramo inicial del partido no fue precisamente un vendaval de ocasiones.

De hecho, fue en la primera ocasión en la que Ionut Radu tuvo que entrar en acción cuando llegó el primer desequilibrio en el marcador. Todo nació en una falta cerca del área por mano de Aidoo. André Almeida probó fortuna y obligó al guardameta celeste a despejar a córner. En ese saque de esquina colgado al área y tras un barullo de piernas y rechaces, el balón le cayó de cara a Guido, que engatilló por el palo corto y sorprendió a Radu para poner el 1-0 alrededor del minuto 13.

Los blanquinegros habían hecho lo más difícil y, lejos de encerrarse en su propio área, sí mantuvieron las posiciones más resguardadas y le pasaron la patata caliente para que fuera el Celta quien asumiera responsabilidades. Creció la posesión de balón en el conjunto vigués, aunque sin demasiado peligro ante una defensa valencianista bien organizada. De hecho, el primer tiro a puerta no llegó hasta el minuto 40, intento de Ferran Jutglá con izquierda que llegó manso a las manos de Dimitrievski. Antes Cömert había intentado sorprender con una aventura en fase ofensiva que acabó con un cabezazo algo desviado. Sin más acciones destacadas y tras un alargue de cuatro minutos, el colegiado envió a los jugadores a vestuarios.

Sin tiempo que perder y a la vista de que las cosas no parecían del todo favorables a su equipo, Giráldez empezó el segundo tiempo metiendo a dos de los buenos. Realmente todos son buenos, pero Fer López y Swedberg son dos de los que el técnico se estaba guardando para el partido del jueves de Europa League. También entró Abdellaoui y, con ellos sobre el césped, el control del Celta sí se traducía en peligro.

Remontada en tres minutos

En el 48 llegó la primera, de Jutglá dentro del área, pero su remate llegó demasiado forzado. El Valencia no reaccionó tras el aviso y en el minuto 56 el conjunto celeste encontró su premio, además de forma que mejor saben encontrarlo. El Celta maduró una jugada de lado a lado hasta encontrar a sus jugones en posición de peligro. Fue Swedberg quien se terminó animando a disparar y se encontró con un Dimitrievski que dejó el balón muerto. El rechace le cayó a Ilaix Moriba que, en boca de gol, no falló. El Valencia quedó grogui, el Celta olió la sangre y no lo desaprovechó. Con la misma táctica, la de tocar y tocar en tres cuartos de campo, de nuevo se asociaron Swedberg y Fer López hasta que el canterano la puso en la escuadra. En tres minutos el Celta le había dado la vuelta al marcador...

VALENCIA SPD VALENCIA CF - CELTA / Eduardo Ripoll / LEV

Mestalla entró en cólera. Pitidos y señalamiento al banquillo con reprimendas a Corberán. La desesperación de una afición que se vio a tres de Europa League durante toda la primera parte y que, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a verse en tierra de nadie, en 'zona Meriton'. El técnico reaccionó y dio entrada a Sadiq, Thierry, Beltrán y Ugrinic.

Tardó un poco pero se terminaron notando los cambios, también porque ahora era el Celta el que debía proteger su resultado. La batuta volvió a las manos del Valencia, aunque la realidad es que sin generar demasiado peligro salvo alguna jugada aislada en la que ni siquiera se conectó un remate manifiesto. Agotó sus naves Corberán con Arnaut Danjuma, que entró por Gayà, un cambio ofensivo para intentarlo todo, pero ni por esas...

La sentencia

En un descuido, el Celta, que esperaba astutamente su momento recogido atrás, volvió a montar una acción de ataque poderosa. De esas que arman en tres o cuatro pases los futbolistas de mucha calidad. Y en otro balón filtrado al área llegó la ocasión de Swedberg, que también la merecía y que no la desaprovechó. 1-3, jarro de agua helada y Mestalla desesperada por un Valencia que volvió a fallar cuando más falta hacía demostrar ambición. Volvieron los gritos de "Corberán, dimisión".

VALENCIA SPD VALENCIA CF - CELTA / Eduardo Ripoll / LEV

Lo intentó el Valencia en los minutos finales, aunque parte de la afición de Mestalla prefirió no verla y encaró los vomitorios. Sadiq tuvo en sus botas hasta dos buenas ocasiones, pero ambos disparos se marcharon desviados. No era su día de cara al gol, pero sí estuvo lúcido para asistir a Guido tras recibir un balón de Danjuma dentro del área. El nigeriano, de espaldas a la portería, vio la mejor solución y dejó en bandeja el doblete del argentino. Con el 2-3 Mestalla y el equipo soñaron en, al menos, rascar un punto, pero ya era demasiado tarde. A balón parado se agotaron las naves, pero no hubo suerte.

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Pitido final y un 2-3 demoledor para el Valencia, que vuelve a la senda de la derrota y lo hace acercándose peligrosamente a tierra de nadie. La salvación, aunque sí encarrilada, no está sentenciada, y las aspiraciones europeas son una quimera si los partidos de Mestalla no se contabilizan como victorias. De vuelta a la realidad: sellar la salvación en Elche.