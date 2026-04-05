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Corberán sobre la derrota: "Es decepcionante"

Sigue en directo las palabras del entrenador blanquinegro desde Mestalla tras el encuentro

Carlos Corberán en la banda de Mestalla contra el Celta

Carlos Corberán en la banda de Mestalla contra el Celta / Edu Ripoll

Álvaro García-Granero

El Valencia perdió en su vuelta a Mestalla tras el parón de selecciones y lo hizo contra un RC Celta que remontó y venció de forma merecida. El resultado final fue de 2-3.

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