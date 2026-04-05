Corberán sobre la derrota: "Es decepcionante"

Sobre la primera parte:

“Te diría que durante todo el partido nos ha costado entender el juego en ataque: superar su presión, darle continuidad a las jugadas y ser capaces de alargar los ataques. Nos ha faltado claridad para empezar a jugar. En la primera parte hemos estado juntos en defensa, pero sin balón, y en la segunda no hemos mostrado la solidez necesaria. Sí hemos mejorado tras los cambios, pero el resultado también refleja los comportamientos de uno y otro equipo.”