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Corberán sobre la derrota: "Es decepcionante"
Sigue en directo las palabras del entrenador blanquinegro desde Mestalla tras el encuentro
El Valencia perdió en su vuelta a Mestalla tras el parón de selecciones y lo hizo contra un RC Celta que remontó y venció de forma merecida. El resultado final fue de 2-3.
Final de la rueda de prensa de Corberán:
Sobre Europa y las palabras de Giráldez:
“Lo que puedo analizar hoy es el partido de hoy. Teníamos la oportunidad de conseguir tres puntos importantísimos, era lo que queríamos y el compromiso que teníamos. Nos hemos visto superados en los primeros quince minutos de la segunda parte y, cuando no ganas el partido, no tiene sentido hablar de otra cosa.”
Sobre la primera parte:
“Te diría que durante todo el partido nos ha costado entender el juego en ataque: superar su presión, darle continuidad a las jugadas y ser capaces de alargar los ataques. Nos ha faltado claridad para empezar a jugar. En la primera parte hemos estado juntos en defensa, pero sin balón, y en la segunda no hemos mostrado la solidez necesaria. Sí hemos mejorado tras los cambios, pero el resultado también refleja los comportamientos de uno y otro equipo.”
Exigencia y presión:
“Nadie puede no querer ganar partidos, y menos con el apoyo que hemos recibido por parte de la afición, empujando y animando al equipo. Es decepcionante para nosotros no haber respondido.”
Sobre la reacción del equipo y los cambios:
“Bueno, creo que Mestalla pedía más. El equipo, en la primera parte, se ha mostrado sólido, aunque hemos perdido el control del partido. Los primeros cinco minutos de la segunda parte no han sido malos, pero ellos han ajustado sus posiciones y han encontrado mejor los costados. Hemos aguantado como hemos podido, pero en los primeros quince minutos se nos ha caído el partido. A partir del tercer gol, ha sido muy difícil conseguir algo positivo.”
COMIENZA LA RUEDA DE PRENSA
¡BIENVENIDOS!
Bienvenidos al directo de Superdeporte. En breves instantes comparecerá Carlos Corberán para analizar la derrota del Valencia frente al Celta en Mestalla.
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