Drama para el jugador del Valencia CF Sergi Canós: Lágrimas, lesión gravísima y quirófano

Se confirmaron los peores pronósticos médicos. El jugador del Valencia CF Sergi Canós, cedido en el Real Valladolid, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. Así lo confirmaba el club pucelano a través de este comunicado oficial:

"Tenés sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El atacante, cedido por el Valencia CF, tendrá que pasar por el quirófano. Las pruebas diagnósticas han confirmado que Sergio Canós Tenés sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El atacante cedido por el Valencia CF tuvo que pedir el cambio durante la segunda parte del duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Tenés tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución", decía el comunicado.

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El club vallisoletano envió "ánimo" al jugador a través de sus redes sociales. "Tenés sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. ¡Mucho ánimo, Sergi, estamos contigo!". Los síntomas eran muy malos este sábado porque el jugador se fue llorando del campo y tuvo que ayudarse de muletas.