Gayà lamenta la falta de respuesta del Valencia CF: "El Celta se ha encontrado con el primer gol y no hemos sabido reaccionar"

José Luis Gayà no pudo celebrar con victoria sus 401 partidos oficiales con el Valencia CF. El capitán, que jugó con una protección especial en su cara por su fractura en el pómulo izquierdo, recibió un emotivo reconocimiento al principio del partido junto a otra de las leyendas vivas del club: Enrique Saura (400 partidos oficiales en el equipo blanquinegro). El lateral izquierdo se marchó de Mestalla con un sabor de boca "agridulce" por la derrota a manos del Celta de Vigo y ya mira al Martínez Valero. "Ahora hay que pensar en el Elche para conseguir los tres puntos y con esa mentalidad de ganar tenemos que salir". Estas fueron sus declaraciones en DAZN:

401 partidos oficiales

Sí, pero voy con un sabor agridulce porque queríamos ganar. Nos hemos puesto por delante, hemos defendido bien, pero nos ha faltado salir. Ellos tenían el dominio del partido porque nos costaba tener el balón y nos faltaron presiones más largas.

KO en la segunda parte

En la segunda parte se han enncontrado con el primer gol y no hemos sabido reaccionar. Nos ha penalizado esos cinco minutos. Luego ha venido el tercero... lo hemos intentado, pero no ha podido ser.

DAZN

Giráldez al descanso

Han hecho tres cambios, tenemos que estar rápidos para ver qué cambian y en ese sentido han estado mejor en la segunda parte y se llevado los tres puntos.

Mensaje a la afición

Noticias relacionadas

Lo que tenemos que hacer es darles, no pedirles, hoy queríamos darles los tres puntos puntos y no ha podidor ser, ahora hay que pensar en el Elche para conseguir los tres puntos y con esa mentalidad de ganar tenemos que salir.