Mestalla también juega en la continuidad de Guido

Guido Rodríguez será uno de los grandes protagonistas del Valencia-Celta de Vigo de esta tarde en Mestalla. Por lo que pase dentro del campo, pero también por lo que suceda en la grada. El equipo vuelve al templo valencianista solo dos semanas después de que Kiat Lim, Ron Gourlay y Carlos Corberán reforzaran en persona como prioridad, además del fichaje de un director deportivo/secretario técnico, la renovación del centrocampista argentino.

El presidente, el CEO de Fútbol y el entrenador coincidieron en la necesidad de incorporar cuanto antes al organigrama del club la figura del director deportivo/secretaría técnico. Los tres se marcaron como objetivo inmediato el fichaje de la nueva pieza de la estructura deportiva para acelerar la toma de decisiones en la planificación de la temporada 2026/27.

El primer punto marcado en rojo en esa lista de tareas de planificación es la continuidad de Guido Rodríguez. El Valencia ha comenzado a atacar la operación, aunque de momento de la reunión no salió una primera propuesta de oferta. El club quiere que el argentino siga en el Valencia CF la próxima temporada como uno de los pilares del equipo, pero su continuidad no es fácil.

El club está obligado a convencer al jugador con un proyecto deportivo serio y una propuesta económica de acuerdo a su rol en el equipo y su estatus internacional. Su posible renovación está condicionada también las ofertas que puedan llegar desde otros clubes. Y es que hay equipos que están atentos a su situación. Y no solo en Europa. Países como Arabia Saudí, Catar y también otros de Sudamérica aguardan atentos a su decisión.

Un factor que juega a favor del Valencia es la continuidad de Carlos Corberán al frente del equipo la próxima temporada. El de Cheste fue el gran valedor de su fichaje y tiene química con el argentino, tal y como reconoció el jugador durante el parón en declaraciones a El Desmarque. Los dos hablan el mismo idioma del fútbol.

Sin ir más lejos, Corberán insistió ayer en la rueda de prensa en la "experiencia" y el "liderazgo" del argentino. "Entiendo las prolongaciones de los entrenadores, pero quien entiende el juego de la misma manera puede jugar. Un equipo es capaz de jugar bien si todos lo entienden. Hay jugadores más comunicativos y otros no, pero que tienen capacidad para resolver situaciones. Guido tiene experiencia, liderazgo y forma parte de su forma de ser".

Habla Mestalla

Otra de las patas en la decisión de Guido será la ciudad y, por supuesto, Mestalla. En el club están convencidos que la conexión del jugador con la grada puede tener peso en su balanza a la hora de tomar una decisión, consciente de que no en todos los destinos podrá encontrar una conexión tan especial con la grada. Hoy Mestalla tiene la oportunidad de hablar.

La afición del Valencia de momento ha hablado en las redes sociales y a través de la encuesta de SUPER sobre la continuidad de los jugadores sin contrato la próxima temporada. La realidad es que Guido Rodríguez ha caído de pie entre el valencianismo. El 99 % de los votantes lo quiere en el equipo de la campaña 2026/27 y tiene claro que apuraría en la negociación con los agentes para convencer al campeón del mundo de firmar por más años con el Valencia. 2372 votos de 2406 dicen "sí" a Guido.

Los gestos del argentino

Guido ha reconocido durante el parón que le "gustaría" quedarse. "A mí me gustaría y sé que al club también. No hay nada que ocultar. El club sé que está contento, yo estoy contento. Después, bueno, hay que hablar cosas, hay que hacer tiempos. Hay un montón de cosas en fichajes o en planificación del club y estrategias, a nivel de plantilla... Así que creo que hay tiempo para todo y que lo importante es que el club esté contento conmigo y que yo esté contento con el club", explicaba en El Desmarque.

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También sus gestos hablan por sí solos: está feliz en el club y en la ciudad. El futbolista y su familia están disfrutando de València y del Valencia CF como demuestran a través de las redes sociales. Su último gesto invitando a la plantilla a un asado en la ciudad deportiva de Paterna es otra prueba de que encuentra a gusto. En el club tienen claro que cualquier pequeño detalle va a sumar en su decisión final.