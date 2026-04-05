Estas son las notas de la dura derrota del Valencia CF ante el Celta de Vigo

Valencia CF y Celta de Vigo se enfrentaban este domingo 5 de abril ante el Real Club Celta de Vigo en Mestalla. Una jornada crucial para las aspiraciones valencianistas y el transcurso de este final de temporada. Los de Corberán tenían que demostrar que el equipo tiene la ambición de pelear por los puestos europeos y dejar (de una vez) de mirar hacia la parte baja de la tabla.

Sin embargo, no fue así. El equipo se mostró sólido en la primera mitad, pero la pizarra de Giráldez lo truncó todo y le ganó (otra vez) la partida al técnico valencianista. Dos goleadas ante el Celta de Vigo esta temporada, impropio de un equipo con aspiraciones europeas.

NOTAS:

Stole Dimitrievski: 5. Indefendible. En dos de los tres tantos el macedonio poco puede hacer. El bajo nivel defensivo hace que el rendimiento del guardameta disminuya, pero individualmente no es un mal partido.

Unai Nuñez: 5. Correcto. El cedido por tu rival hace un partido de aprobado. Aun con la goleada celeste, el vasco rinde más que suficiente de lateral pese a no ser su posición ideal.

César Tárrega: 5. Correcto. Partido adecuado del central de Aldaia, no tuvo errores graves.

Eray Cömert: 5. Estable. El suizo fue seguro atrás y en ataque tuvo varias ocasiones, sobre todo en saque de esquina. Correcto y en la línea positiva que lleva mostrando varios partidos.

Gayà: 5. Suficiente. Partido correcto del capitán, paró varias ocasiones de peligro de los visitantes antes de la remontada.

Javi Guerra: 4,5 Insuficiente. No fue un mal partido del de Gilet pero no generó apenas peligro. Un jugador con su calidad tiene que aportar esa "dinamita extra" en ataque.

Guido Rodríguez: 7,5. Injusto. Buen partido del argentino, el mejor del Valencia CF. Pese a que en la jugada del segundo gol del Celta puede hacer más y no va a cubrir al jugador que da el centro, el ex del Real Betis se merece un equipo que acompañe a su calidad. Doblete y una revalorización inminente del pivote valencianista.

André Almeida: 4,5 Insuficiente. Empezó bien el portugués, pero la tónica general tras la fugaz remontada celeste volvió intrascendente la presencia del mediocentro. Corberán se dio cuenta (tarde) y lo cambió.

Hugo Duro: 4. Invisible. El getafense no tuvo el día, ni una acción de peligro generada por el ‘9’ valencianista. Un delantero de área tiene que ganar duelos en el área valga la redundancia.

Lucas Beltrán: 4,5. Impropio. Un nivel anormalmente bajo para lo que nos tenía acostumbrados el mediapunta cedido por la Fiorentina. No fue un mal partido a rasgos generales, pero un jugador diferencial como es el argentino tiene que dar ese punto más que hubiera revolucionado el partido.

Umar Sadiq: 5. Sin tiempo. No es un mal partido del nigeriano, provocó varias ocasiones que, si se hubiera competido de manera competente, hubieran cambiado el resultado.

Thierry Correia: 4. Intrascendente. No aportó en ataque ni en defensa. Partido muy flojo del lateral luso que no se está ganando (ni mucho menos) su renovación.

Filip Ugrinic: 5. El suizo sigue en una línea positiva, buenos minutos pero el equipo no acompaña.

Danjuma: 4,5. Residual. El holandés sigue sin encontrar un nivel regular. Destellos MUY puntuales.