Final: ¡El Valencia se la 'pega' contra el RC Celta!

El Valencia CF se juega su futuro más inmediato hoy en Mestalla. Ilusionarse con el final de LaLiga, morir en tierra de nadie como las últimas temporadas o complicarse la vida, porque la victoria del Mallorca al Real Madrid deja los puestos de descenso a seis puntos. El partido contra el Celta de Vigo tiene la respuesta. Lo que pase esta tarde en el viejo coliseo marcará el final de la temporada para bien o para mal. Son más que tres puntos. El equipo examina su nivel de exigencia después de una semana de elogios por la victoria del Pizjuán y mensajes de ambición en boca de Carlos Corberán y sus jugadores. El técnico dijo ayer que quiere "devolver al Valencia al lugar donde se merece". Los jugadores coincidieron durante toda la ronda de entrevistas del parón liguero en la obligación a "partido a partido mirar hacia arriba en la clasificación". Pues hoy es el día de demostrarlo en el campo. De partirse la cara por el escudo, por la afición y por Europa.

Guido Rodríguez y Unai Núñez, dos fichajes de invierno por los que el aficionado pide un esfuerzo para el nuevo curso / Valencia CF

Sin Aspas, Starfelt y Vecino

Con peor sabor de boca llega el Celta de Vigo después de sufrir la histórica remontada del Alavés que enmudeció Balaídos después de un 3-0 a favor. Giráldez necesita encontrar su versión más fiable para cortar la racha de tres jornadas sin ganar, defender su plaza europea y seguir la estela del Betis. A favor de los celestes juega su estadística visitante. Solo el Barcelona y el Real Madrid son mejores. El técnico celeste recupera a uno de sus pilares de la medular, el exjugador del Valencia CF Ilaix Moriba. Por contra, pierde a los lesionados Iagos Aspas, Carl Starfelt y Matías Vecino. No se descarta que apueste por un once titular a pesar de que el jueves arranque la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League en Friburgo.

FINAL: VCF-CEL (2-3) Termina el duelo en Mestalla. El Valencia pierde tras una reacción 'notable' del combinado de Giráldez. Los de Cárlos Corberán fueron de más a menos en el partido e intentaron una remontada 'in extremis'.

VCF - CEL (2-3) 92': ¡GOOOOOOOOOOL DE GUIDO! Recorta ventaja el Valencia.

VCF - CEL (1-3) 92': La tuvo nuevamnete Sadiq, se marchó rozando el poste.

VCF - CEL (1-3) 90': La tuvo ugrinic tras una 'buena' acción de Sadiq.

VCF - CEL (1-3) 86': Lo intenta el Valencia a la 'desesperada'... (sin éxito)

VCF - CEL (1-3) 80': Sentencia el RC Celta, gol de Williot.

VCF - CEL (1-2) 78': Entra Arnaut Danjuma que sustituye a Luis Rioja. Se queda sin cambios el Valencia.

VCF - CEL (1-2) 75': Lo intenta el Valencia, pero no encuentra portería...

VCF - CEL (1-2) 73': ¡LA TUVO LUIS RIOJA, NO ENTRÓ SU GOLPEO DE MILAGRO!