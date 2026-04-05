¡Yarek se proclama campeón de la Eredivisie con el PSV!

Yarek Gasiorowski se ha proclamado campeón de la Eredivisie con el PSV Eindhoven. No le ha hecho falta jugar hoy. El ex central del Valencia CF ha conquistado el título de liga este domingo tras el pinchazo del Feyenoord contra el Volendam. El de Polinyà del Xúquer levanta la liga holandesa en su primera temporada como jugador del PSV.

El PSV conquista su tercer título consecutivo a falta de cinco jornadas para que finalice el campeonato. El equipo de Yarek hizo los deberes el sábado ganando (4-3) su partido y hoy solo tenía que esperar el tropiezo de su inmediaro perseguidor. La superioridad del PSV ha sido aplastante con 17 puntos de ventaja sobre el Feyenoord y 23 sobre el Ajax de Amsterdam.

Sus números

Yarek fue titular en la victoria del sábado contra el Utrecht. El canterano del Valencia ha disputado 23 de las 29 jornadas disputadas hasta la fecha con tres goles y una asistencia. Ha computado un total de 1.694 minutos en liga, además de sus 7 partidos de Champions. Desde que llegó ha disputado 33 partidos oficiales.

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Sin duda alguna, la mejor tarjeta de presentación de un futbolista que es fijo en la selección española sub-21 y que tarde o temprano dará el salto a la Absoluta como su excompañero Cristhian Mosquera.