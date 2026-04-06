Así celebró Yarek Gasiorowski la Eredivisie con el PSV: fiesta, protagonismo y una temporada consagratoria

El fútbol neerlandés ya tiene dueño y acento español. Yarek Gasiorowski celebró por todo lo alto la conquista de la Eredivisie junto a sus compañeros del PSV Eindhoven en una fiesta que reflejó tanto la unión del vestuario como la magnitud del éxito logrado. El club compartió imágenes en redes sociales en las que se puede ver al joven central disfrutando en lo que parecía una sala de música o discoteca, rodeado de jugadores y cuerpo técnico tras sellar un nuevo campeonato histórico.

Un PSV arrollador en la Eredivisie

El conjunto dirigido por Peter Bosz ha sido el gran dominador del campeonato. El PSV Eindhoven se proclamó campeón con nada menos que cinco jornadas de antelación respecto a su principal perseguidor, el Feyenoord, certificando así una superioridad incontestable a lo largo de toda la temporada. Este título supone además el tercero consecutivo en la Eredivisie para el club neerlandés, consolidando su hegemonía reciente en el fútbol nacional.

Yarek, pieza clave en el éxito

Lejos de ser un actor secundario, Yarek Gasiorowski ha tenido un papel protagonista en este éxito colectivo. El central español ha disputado 23 de los 29 partidos de liga, siendo titular en 20 de ellos, lo que evidencia la plena confianza del técnico en su rendimiento. Su solidez defensiva y capacidad para adaptarse al fútbol neerlandés han sido claves para que el PSV mantuviera una regularidad prácticamente inalcanzable para sus rivales.

Rendimiento destacado en su primera temporada

La primera campaña de Yarek en Eindhoven está siendo más que notable. El canterano del Valencia CF acumula ya 33 partidos oficiales, con tres goles anotados y cerca de 2.500 minutos disputados. Además, ha tenido presencia en prácticamente todos los encuentros de la Champions League, perdiéndose únicamente el último duelo ante el Bayern de Múnich por sanción.

Yarek Gasiorowski en su debut con el PSV / Instagram

Proyección internacional con España sub-21

El buen momento del defensor también se refleja en su papel con la selección. Durante el último parón internacional, Yarek volvió a ser convocado por la selección española sub-21, disputando los 90 minutos en los encuentros clasificatorios para el Europeo frente a Chipre y Kosovo. Su continuidad en el combinado nacional confirma su crecimiento y proyección a nivel internacional.

YAREK CON LA SUB-21 ESPAÑOLA / Acero

Un doblete en su primer año en Países Bajos

Este título de liga no es el único éxito del joven central en su primer año en el fútbol neerlandés. Yarek ya levantó la Supercopa en agosto frente al Go Ahead Eagles, en un partido en el que disputó 62 minutos. Así, el futbolista de Polinyà de Xúquer suma ya dos títulos en apenas unos meses desde su llegada al PSV, firmando un inicio de etapa que roza la excelencia.

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Con una Eredivisie en el bolsillo, protagonismo en un equipo dominante y consolidación internacional, Yarek Gasiorowski no solo celebra un título: confirma que su futuro apunta muy alto.