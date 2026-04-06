Gayà logra dos récords en Mestalla en otra tarde agridulce para él

José Luis Gayà no para de igualar y superar récords con la camiseta del Valencia CF. El capitán, que se ha quedado en la etapa más dura de la historia del club, se está 'partiendo' la cara en un momento de máxima dificultad para la entidad. Contra el Celta de Vigo alcanzó dos grandes registros que ponen su nombre junto al de las grandes leyendas valencianistas.

El partido empezó recibiendo de manos de Enrique Saura la camiseta de los 400 partidos oficiales como blanquinegro. El de Pedreguer superó al castellonense al jugar el 401 contra los vigueses y recibió una sonora ovación de su estadio, Mestalla, reconociéndole tantas temporadas de entrega en las que ha pasado de ganar títulos a remar en un equipo que ha luchado por no descender.

Igualó a Albelda en Mestalla

No fue el único dato que le ubica en el 'Top', ya que según Fran Martínez (La Liga en Directo), el de Pedreguer igualó este domingo a David Albelda como el tercer jugador con más partidos de Liga en Mestalla en toda la historia de la entidad con 177, solamente superado por Ricardo Arias (184) y Fernando Gómez Colomer (209). Palabras mayores.

El futbolista valenciano jugó contra los celtiñas con una máscara a medida para protegerse de los golpes en la cara después de los dos que sufrió contra el Sevilla, que le mandaron al hospital y que, a juzgar por su cara cuando se la quitó al ser sustituido, le han provocado una iflamación enorme que todavía conserva.