El motivo por el que Cañizares no ve al Valencia CF descendiendo a Segunda División

La derrota del Valencia ante el Celta le devuelve peligrosamente a la ‘zona Meriton’ situada en mitad de tabla e inmersa en la mediocridad más absoluta. Cualquier oportunidad para atacar puestos europeos se convierte en una falta de aspiración tremenda. Un retroceso constante que coloca al equipo de Carlos Corberán como candidato a pelear por no descender, pero a pocos aficionados le entra en la cabeza dicha posibilidad.

VALENCIA SPD VALENCIA CF - CELTA / Eduardo Ripoll

Mientras el panorama nacional empieza a meter al Sevilla en las quinielas tras su estrepitosa derrota frente al Oviedo, Santi Cañizares, leyenda del club, se niega a introducir al Valencia en la misma tesitura por el que será siempre su mayor baza: Mestalla. El coliseo valencianista se sigue llenando para ver a su equipo más allá de que la situación no sea la mejor de todas. Sin embargo, el histórico guardameta volvió a señalar al culpable principal del desastre: Meriton y sus secuaces.

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La declaración de Cañizares

“El Sevilla sí va a pelear la salvación hasta la última jornada y el Valencia no. El Valencia tiene otro problema. No tiene ese ambiente en Mestalla. Nunca lo veo al Valencia en Segunda División mientras haya 40.000 tíos con la mano en el pecho”, aseguró Cañizares en el tiempo de opinión del ‘Partidazo de la Cadena COPE’.