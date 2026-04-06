El Valencia CF de Meriton explicado en quince minutos

El valencianismo vivió este domingo ante el Celta de Vigo su enésima decepción patrocinada por Peter Lim. Cuando el aficionado ya sacaba el teléfono móvil para ver en qué posición le dejaba la momentánea victoria por un gol a cero, el equipo adoptó una actitud y un talante sobre el campo que explican muy a las claras la realidad que vive el Valencia CF. Una falta de ambición, de objetivos y de carácter competitivo que no podía tener otro destino que una nueva derrota.

En primer lugar, el conjunto blanquinegro logró adelantarse en el marcador con un gol en la recta inicial. Hizo lo que más le cuesta, anotar en la primera mitad. A partir de ahí desapareció, a pesar de que el Celta estaba vulnerable, sin ideas y que el equipo tenía Mestalla a favor. Los de Carlos Corberán le entregaron el balón a los vigueses, que se mostraban muy imprecisos, pero cada vez más cerca de las inmediaciones del área.

El tramo final de la primera parte fue un aviso a navegantes. El equipo se había dejado ir, el Celta todavía tenía todo un arsenal en el banquillo y la segunda parte podía ser otra historia. Llegó el descanso y los quince minutos que explican a la perfección el Valencia de Meriton.

Los jugadores del Valencia CF tras recibir un tanto del Celta de Vigo que ponía el 1-3 en el marcador para los visitantes / Edu Ripoll

Un descanso que evidencia el problema

El equipo entró al vestuario con ventaja en el marcador y una clasificación que le situaba a tres puntos de la Europa League. Con todo lo que ha sufrido este curso, el Valencia estaba a 45 minutos de meterse en el 'lío' europeo y restar algo de penuria al valencianismo aunque solamente fuera por unos meses.

La oportunidad era perfecta, quedaba media parte, el partido era en casa y el equipo no había pagado todavía su falta de colmillo tras marcar el primer gol. El Valencia tenía la palabra y era el momento de que dijese qué tipo de final de temporada quiere vivir... Pero el resultado fue el mismo de siempre, entregó las armas en el momento de la verdad.

Una segunda parte deplorable y falta de ambición

El Celta movió el banquillo y el Valencia salió literalmente a verlas venir. Falta de contundencia en el área, de agallas en las disputas y de personalidad para decidir a qué se juega en su estadio y en el día clave de la temporada. Pasar por vestuarios y tener quince minutos de reflexión antes de la media parte que podía cambiar la temporada no le sirvió de nada, más bien consolidó la idea de club falto de ambición, exigencia y objetivos.

La entidad no verbaliza a través de ninguno de sus representantes cuál es la meta por la que lucha, pero a juzgar por cómo afrontó los 45 minutos que debían cambiarle el panorama después de pasar por vestuarios, está claro que por Europa no.