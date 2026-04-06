El Valencia CF, pendiente de Unai Núñez

El Valencia CF arranca la semana con la mirada puesta en el estado físico de Unai Núñez. El defensor vasco fue sustituido con molestias durante el último encuentro frente al Celta de Vigo, dando entrada en su lugar a Thierry Rendall para el tramo final del encuentro.

En la sesión de entrenamiento de este lunes, el central trabajó al margen del grupo y se ejercitó en el gimnasio, siguiendo un plan específico para evaluar la evolución de sus dolencias. La idea es que se recupere y a lo largo de la semana pueda recuperar su mejor versión física con el partido contra el Elche CF en el horizonte más inmediato.

De lateral de emergencia a lateral titular

Desde su llegada, el técnico ha encontrado en el jugador una pieza fundamental, adaptándolo al lateral derecho ante la plaga de lesiones y buscando algo similar a lo que hizo el curso pasado, dándole el carril a Luis Rioja y elevando la posición media de José Luis Gayà por el otro costado. Su rendimiento, tanto en tareas defensivas como en salida de balón, le ha convertido en un recurso clave dentro del esquema valencianista, más teniendo en cuenta los enormes problemas que ha tenido el equipo en esa demarcación todo el curso.

Con el partido ante el Elche en la mirilla el próximo fin de semana, el cuerpo técnico mantiene la esperanza de poder contar con el defensor. Su evolución durante los próximos días será determinante para conocer si puede llegar en condiciones al encuentro.

Rafa Jarque

Thierry y Saravia, las alternativas

El Valencia tiene en Thierry la principal alternativa a Unai, aunque el nivel del portugués ha estado muy lejos del que debería ser, aunque cuenta con Renzo Saravia como plan B. El argentino, no obstante, ni tan siquiera ha debutado, por lo que se antoja difícil que vaya a ser de la partida frente a los franjiverdes.