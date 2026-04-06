Las protagonistas del festín del Valencia CF

Doble ración de gol en el Antonio Puchades. El Valencia CF arrolló al filial del Atlético de Madrid con los dobletes de Marta Mascarell y Danielle Marcano. La estadounidense —internacional con Puerto Rico— fue la encargada de inaugurar y sellar el festín de goles en un escenario que desde diciembre se mantiene invicto. Entre sus dos dianas, las blanquinegras impusieron su ley ante un rival que no tuvo capacidad de respuesta más allá del tanto de Noa Ortega desde los once metros. No tardó en aparecer la delantera gandiense para ampliar la renta goleadora de su equipo con otro doblete.

Las ches afrontaron la cita sabiendo que se les había escapado el ascenso directo tras el triunfo del Deportivo Alavés. El objetivo, entonces, era asegurar matemáticamente la primera plaza de los cuatro equipos que jugaran los play-offs. Y lo consiguieron. Porque a falta de dos jornadas, la distancia con el Villarreal CF, equipo que le podría arrebatar ese puesto, es de siete puntos. Ese primer puesto no solo le permitirá enfrentarse al quinto clasificado, sino también asegurar el factor campo en la vuelta de las semifinales del play-off ante CA Osasuna o Alba Fundación, puesto que son los principales candidatos para ocupar las dos vacantes de la promoción de ascenso.

Danielle Marcano marca el ritmo

La delantera internacional por Puerto Rico aterrizó en la capital del Turia en el mercado estival para reforzar al Valencia CF esta temporada. Y pese no ser uno de los fichajes con más minutos —suma 1043 minutos entre Primera Federación y Copa de la Reina— ha sabido maximizar cada oportunidad. Con este doblete ante el filial rojiblanco ya suma seis goles en la competición liguera, a los que añade el tanto del honor —un gran zurdazo directo a la escuadra de Meritxell Muñoz— en la eliminación en la tercera ronda de Copa a manos del RCD Espanyol.

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Bajo la batuta de Mascarell

La delantera gandiense firmó contra el Atleti B una actuación sobresaliente, con dos goles y una asistencia, que confirma su crecimiento esta temporada. Porque lejos de ser una promesa, Mascarell ya es una realidad. Bajo las órdenes de Mikel Crespo, la canterana ha asumido galones: suma más de 1200 minutos entre todas las competiciones. Además, gracias al doblete del domingo, amplía sus cifras goleadoras a cinco dianas —iguala su mejor registro cosechado en la 2024/25 con el filial che—. Uno de esos cinco goles anotados este curso con el primer equipo fue especialmente decisivo: el tanto que anotó en el minuto 89 contra el CP Cacereño le dio los tres puntos al Valencia.