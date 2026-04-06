El Valencia CF vuelve un año atrás: Sangría defensiva en Mestalla

El Valencia CF ha vuelto a mirarse en un espejo que creía roto. La derrota por 2-3 ante el Celta de Vigo en Mestalla no solo supone tres puntos perdidos: es un inquietante viaje atrás, a los días en los que cada llegada rival era sinónimo de peligro real. Más de un año después, el equipo volvió a encajar tres goles como local en Liga.

El guion, además, fue especialmente revelador. El conjunto dirigido por Carlos Corberán golpeó primero, con un tanto de Guido Rodríguez en el minuto 12 que encendía a Mestalla y sugería una noche controlada. Pero todo se torció con una fragilidad defensiva que ya no puede considerarse un accidente. Ilaix Moriba, Fer López y Williot Swedberg voltearon el marcador ante un Valencia incapaz de sostener su ventaja. El segundo tanto de Guido solo maquilló un problema mucho más profundo.

Para encontrar un precedente similar hay que remontarse al 22 de febrero de 2025, cuando el Atlético de Madrid asaltó Mestalla con un contundente 0-3, con doblete de Julián Álvarez y otro tanto de Ángel Correa. Desde entonces, el Valencia había construido una trayectoria sólida en casa: 20 partidos con 10 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas. Un balance que alimentaba la idea de estabilidad… hasta ahora.

Escenario de dudas

Porque el dato global empieza a resquebrajarse al observar el detalle reciente. Nueve goles encajados en los últimos cinco encuentros en Mestalla evidencian un retroceso alarmante. Solo ante Osasuna logró mantener la portería a cero; en el resto, el equipo ha concedido dos o más goles con una facilidad preocupante. Ya no es un fallo puntual, sino una tendencia.

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El Valencia vuelve, así, a un punto de partida que creía superado. La sensación de vulnerabilidad defensiva ha regresado justo cuando el equipo parecía haber encontrado estabilidad. Mestalla, que había sido refugio, vuelve a ser escenario de dudas. Y lo más preocupante no es la derrota, sino la certeza de que el problema se repite.