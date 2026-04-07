El CTA diferencia los pisotones de Gerard Martín y Unai Núñez: Solo uno era roja

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha diferenciado en su programa Tiempo de Revisión que el VAR los pisotones de Gerard Martín a Almada en el Atlético de Madrid-Barcelona y el de Unai Núñez a Hugo Álvarez a en el Valencia-Celta de Vigo. Para el CTA solo un debió resolverse con tarjeta roja: el del jugador azulgrana.

“Se trata de juego brusco grave sin que tenga relevancia quien toca primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser roja”, dice el CTA en referencia al pisotón de Gerard Martín. “El CTA considera que el VAR no debió intervenir al tratarse de una decisión acertada tomada por el árbitro en el campo. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo. El árbitro debió mantenerse en su decisión inicial". Era roja.

Para el CTA, el pisotón de Unai Núñez a Hugo Álvarez se produce "en el movimiento natural para volver a apoyar el pie en el suelo" sin "disputa del balón) y por tanto es es roja. "El jugador del Valencia CF se encuentra en clara posesión del balón, lanza el pase a un compañero y de forma posterior el jugador del Celta interpone su pierna al gesto del valencianista, en el movimiento natural para volver a apoyar el pie en el suelo se produce el pisotón", afirman.

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La diferencia

"La clave para diferenciar las jugadas es valorar si es un balón en disputa si los jugadores están en disponibilidad de jugarlo o por el contrario uno de los jugadores en posesión de balón y en su dinámica de golpeo acaba impactando en el jugador que invade el espacio de este primero". Acierto en Mestalla, error en el Metropolitano.