El ex del Valencia CF Juan Mata, de urgencia al quirófano

El futbolista español Juan Mata, exjugador del Valencia CF, ha sido operado tras sufrir una lesión durante la jornada 23 de la A-League australiana. "Un día menos para volver", ha dicho en sus redes. El asturiano también ha agradecido el trato al hospital y a todo el equipo del médido que le ha intervenido.

El centrocampista se lesionó en el encuentro disputado entre el Melbourne City y el Wellington Phoenix en el AAMI Park, tras recibir un golpe en los instantes finales de la primera mitad. A pesar de las molestias, el jugador permaneció sobre el terreno de juego hasta el minuto 88, mostrando su compromiso competitivo. Las pruebas médicas posteriores confirmaron una fractura en el codo izquierdo, lo que obligó a programar una intervención quirúrgica.

El club informó de que la operación se ha realizado con éxito y que la evolución del futbolista marcará los plazos de recuperación, sin que por el momento se haya establecido una fecha concreta para su regreso. Desde el cuerpo técnico, encabezado por Arthur Diles, se subrayó que la prioridad es acompañar al jugador en su proceso de recuperación con el objetivo de que pueda reincorporarse antes de que finalice la temporada.

Mata, con una amplia trayectoria en el fútbol internacional, se formó en la cantera del Real Madrid y posteriormente desarrolló una destacada carrera en clubes como el Valencia CF, el Chelsea FC, el Manchester United y el Galatasaray SK, antes de continuar su carrera en Japón y Australia.

En su palmarés figuran títulos como la Copa del Rey, la FA Cup, la Liga de Campeones y la Liga Europa, además de haber sido parte fundamental de la generación de la selección española que conquistó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Juan Mata tras la operación / JM

Uno de los últimos grandes ídolos

Juan Mata llegó al conjunto valencianista en 2007 y rápidamente se convirtió en una de las piezas clave del equipo gracias a su talento, visión de juego y capacidad para marcar diferencias en ataque.

Durante sus cuatro temporadas en Mestalla, Mata destacó por su regularidad y su aportación ofensiva, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla. Su rendimiento fue fundamental en la consecución de la Copa del Rey en 2008, un título que devolvió protagonismo al club en el panorama nacional.

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Además de su influencia en el juego, el futbolista asturiano se ganó el reconocimiento de la afición por su compromiso y calidad técnica, lo que le permitió dar el salto a grandes clubes europeos. Su etapa en el Valencia no solo supuso su consagración como jugador de primer nivel, sino también el punto de partida de una carrera repleta de éxitos.