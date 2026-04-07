La joya del Valencia CF Mosquera Junior se hace fuerte en la selección española

El hermano pequeño de Cristhian Mosquera se hace fuerte en la selección española. Los canteranos del Valencia CF Yulian Mosquera y Ricar Pérez participarán en dos partidos internacionales del 13 al 16 de abril en Alfaz del Pí. La Academia del Valencia CF está representada en la convocatoria de la Selección de España Sub-15 que del 13 al 16 de abril disputarán dos partidos ante Noruega en el Albir Garden Resort.

Los jugadores Yulian Mosquera (2011) y Ricar Pérez (2011) forman parte de la lista de convocados que ha dado a conocer esta semana la RFEF de cara a este doble partido ante la selección noruega.

14.04 16:30 España – Noruega

16.04 11:00 España - Noruega

Yulian y Ricar, jugadores del FVCF Cadete, ya participaron en las anteriores convocatorias de la selección de España Sub-15.

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La convocatoria de Yulian Mosquera y Ricar Pérez con España Sub-15 refuerza el trabajo que se realiza en la Academia VCF, referencia en la formación de jugadores para competir en la élite, según el CIES Football Observatory.