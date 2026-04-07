Kévin Gameiro vuelve a los terrenos de juego

El exdelantero francés Kevin Gameiro ha vuelto a pisar un terreno de juego apenas meses después de anunciar su retirada en marzo de 2025. Lo ha hecho en un contexto especial, lejos de la competición profesional, pero rodeado de grandes nombres del fútbol: el partido de leyendas organizado por el FC Lorient, donde compartió vestuario con otras figuras icónicas.

Un regreso simbólico en un evento lleno de historia

El regreso de Gameiro no ha sido casual. El delantero participó en el encuentro entre el Lorient y el combinado ‘Team Heroes’, un equipo formado por exjugadores internacionales. Entre los participantes destacaron nombres como Laurent Koscielny, Sidney Govou, Robert Pirès y Javier Pastore, en un evento que celebró la historia del club bretón y del fútbol europeo.

La cita formó parte de una gran celebración que se extendió durante todo el fin de semana, con actividades culturales, deportivas y encuentros con aficionados, consolidando el evento como un homenaje al legado futbolístico.

Un fin de semana festivo para el centenario del Lorient

Los actos comenzaron el viernes con un desfile y continuaron el sábado con conciertos y programas de radio en directo en la plaza del ayuntamiento. En ellos participaron personalidades como Loïc Féry, presidente del club, junto a exjugadores y protagonistas históricos.

El domingo, el momento más esperado fue la llegada de las leyendas al estadio, donde fueron ovacionadas por los aficionados. Además, el club inauguró murales con fechas clave de su historia y presentó una equipación conmemorativa negra a cuadros, diseñada especialmente para celebrar el centenario.

Un homenaje a la historia y la identidad del club

La camiseta lucida en el encuentro incluyó detalles simbólicos como la inscripción ‘Club Centenaire’ en el cuello y la fusión de escudos históricos con el actual. También se rindió homenaje al primer equipo del club, fundado en 1926, cuyos nombres aparecían en la espalda de las camisetas.

El evento se completó con un museo temporal que exhibía camisetas históricas, portadas de periódicos, escudos y el trofeo de la Copa de Francia de 2022, además de un salón de la fama inspirado en el formato Panini.

El legado de Gameiro en el Valencia CF

El paso de Gameiro por el Valencia CF dejó una huella importante. Llegó en agosto de 2018 procedente del Atlético de Madrid a cambio de 16 millones de euros, tras haber brillado también en el Sevilla FC.

Soler y Gameiro celebran un gol en la final de Copa ante el Barça / SD

Durante su etapa en Mestalla disputó 126 partidos oficiales, en los que anotó 28 goles y repartió 12 asistencias. Su momento más recordado llegó en la final de la Copa del Rey de 2019, donde marcó en la final y fue clave en la conquista del título en el año del centenario del club.

Una carrera marcada por el éxito y la regularidad

A lo largo de su trayectoria, Gameiro se consolidó como un delantero eficaz, con olfato goleador y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. Su retirada en 2025 puso fin a una carrera destacada en el fútbol europeo, pero su reciente reaparición demuestra que su vínculo con el deporte sigue intacto.

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Este regreso, aunque puntual, permite a los aficionados volver a disfrutar de un jugador que dejó una huella imborrable en varios de los clubes más importantes del continente.