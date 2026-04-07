Al Valencia CF no se le da bien el Martínez Valero

Se viene un nuevo derbi de la Comunitat Valenciana. El Elche, que esta próxima jornada recibe al Valencia, perdió ante el conjunto de Mestalla en los dos últimos duelos autonómicos disputados en el estadio Martínez Valero. A pesar de estas últimas derrotas, el Elche domina la estadística entre ambos equipos, ya que ha sumado 12 triunfos por 9 del conjunto valenciano en los 24 enfrentamientos disputados en territorio ilicitano.

Tras lograr la victoria en el curso 2021-22 con un gol del portugués Guedes, el Valencia repitió triunfo en la siguiente temporada, 2022-23, la última antes de la actual etapa del Elche en Primera División, por 0-2.

Lino y Gonzalo Verdú, en propia puerta, sentenciaron el duelo, disputado también en el mes de abril, antes del descanso, y dieron al Valencia una victoria vital en sus aspiraciones de evitar el descenso ante un Elche que ya era colista.

La última victoria del Elche se remonta a la temporada 2020-21, en la que, recién ascendido, ganó por 2-1 gracias a los goles en la primera parte de Josan Ferrández y Fidel Chaves. Toni Lato, ya en la segunda parte, recortó distancias para el Valencia. Los duelos autonómicos entre Elche y Valencia, caracterizados por la buena sintonía entre ambas aficiones y entidades, se convirtieron en un clásico del fútbol español en la década de los años 60.

Así es el escudo retro del Valencia CF / VCF

La victoria más amplia del Elche fue un 4-1 en el curso 1960-61, mientras que la del Valencia fue por idéntico resultado (1-4) en la campaña 1976-77. Para la historia del club ilicitano queda el recuerdo del disputado en la temporada 1965-66, en el que Vavá, delantero del Elche, logró el trofeo 'Pichichi' de Primera División tras sumar 19 dianas.

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Para la cita del Martínez Valero, el derbi coincidirá con la jornada retro de LaLiga en la que se emplearán unas camisetas cargadas de historia.