¡Ya está aquí! El Valencia CF pone a la venta su camiseta retro

Para gustos ya están los colores. En este caso, el naranja. Este miércoles, 8 de abril, el Valencia CF y PUMA lanzan a la venta la camiseta retro del Valencia CF, la edición limitada con la que los de Corberán participará en la Jornada Retro de LALIGA en su partido del sábado contra el Elche CF. Derbi con olor a otra época. Época que, como casi todas las vividas por el Valencia en el pasado, fue mejor que la actual.

Se trata de una colección inspirada en el naranja de inicios de los noventa reinterpreta un clásico que durante dos temporadas hace más de tres décadas (1990-91 y 1991-92) utilizó el Valencia CF. En su momento ya era una equipación alternativa poco común. Este proyecto de LaLiga pretende ser un "homenaje que conecta generaciones".

¿Puedo comprar la camiseta retro del Valencia CF?

La camiseta retro salió en preventa exclusiva para los usuarios de SOCIO VCF, pero todavía quedan muchas disponibles para los aficionados que lo deseen. A partir de las 10:00 horas de este miércoles, 8 de abril, podrás adquirirlo en la tienda online del Valencia CF, en la Tienda Oficial de Mestalla y la Tienda Oficial de Colón, 50.

El retro jersey toma como referencia los códigos estéticos de aquella camiseta con una visión aspiracional, moderna y cultural de lo que significa el Valencia CF, donde la historia cobra vida en cada detalle. Junto a PUMA, reinventan aquel diseño del pasado.

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Camiseta retro del Valencia CF / VCF

Cambios en el escudo

Desde la trama en diferentes tonos naranja al escudo, que ha sido reinterpretado tomando como referencia el mismo que defendían los jugadores a inicios de los noventa. En los próximos días veremos qué aceptación ha tenido entre los aficionados del Valencia CF.