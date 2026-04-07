Yarek Gasiorowski se acuerda del Valencia CF tras ganar la Eredivise con el PSV

El defensa del PSV Eindhoven, Yarek Gasiorowski, ha cerrado su primera temporada fuera de España de la mejor manera posible: proclamándose campeón de la Eredivisie. El central, también internacional sub-21 con España, ha recordado en SER Deportivos sus inicios y el camino que le llevó desde Alzira hasta la cantera del Valencia CF.

Yarek, ante el Mallorca / EFE

“Es mi primera experiencia fuera de España, fuera de mi casa, y al final acabar así el primer año es muy bonito”, explicó el futbolista, destacando además la competitividad de la liga neerlandesa: “Hay equipos que sobre el papel parecen más débiles, pero luego no tienen miedo. Salen con la mentalidad de que están jugando en el campo del equipo más grande de Holanda y no tienen nada que perder”.

El título se certificó tras un fin de semana intenso, en el que el central tuvo que participar de forma inesperada: “Venía de jugar dos partidos con la selección y en principio no iba a salir, pero de repente tenía problemas físicos el otro central y me tocó entrar”, relató sobre el partido ante el Utrecht, que terminó con una remontada por 4-3.

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El desenlace definitivo llegó al día siguiente, cuando el equipo siguió con atención el resultado de sus rivales: “Fuimos un rato los jugadores, el staff y la directiva a celebrarlo un poco, pero la fiesta buena es hoy, que tenemos el autobús”. Más allá del presente, Gasiorowski también quiso poner en valor sus orígenes y las personas que marcaron su camino hacia el fútbol profesional, especialmente en su etapa previa al Valencia CF. “De pequeño siempre he ido con mi madre, mi abuela y mi tía a la iglesia los domingos. Casi siempre después de misa venia el cura a mi casa a comer o a cenar y a los partidos”, recordó. Ese vínculo fue clave en su desarrollo, ya que, según explica, fue precisamente su párroco quien facilitó su entrada en el fútbol formativo: una figura inesperada que actuó como impulsor en sus primeros pasos antes de llegar a la cantera del conjunto valencianista.