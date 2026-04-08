16 años de uno de los mayores escándalos de la historia de la Europa League: el agarrón de Juanito a Zigic

Hay momentos que marcan a generaciones enteras. Injusticias que se quedan en la retina y que aunque con el paso de los años hacen 'costra', la marca queda de por vida. El agarrón de Juanito a Nikola Zigic en los cuartos de final de la Euopa League entre el Atlético de Madrid y el Valencia CF quedará para siempre como uno de los mayores escándalos en toda la historia de la competición, una acción de un surrealismo llevado al extremo porque ni la estridencia del penalti ni la brutalmente resquebrajada camiseta del ariete fueron motivo suficiente como para que Florian Meyer decidiera señalar el camino de los once metros. Delirante.

Y es que el Valencia CF gozaba aquel año de un equipazo con los David Villa, Silva o Mata acompañando a los David Albelda o Rubén Baraja. La eliminatoria estaba muy abierta por el empate de la ida y el valor doble de los goles fuera de casa dejaba a los pupilos de Unai Emery a un gol de meterse en semifinales un año en el que el equipo tenía muchas opciones de tocar metal. Por plantilla y estado de forma. Fue entonces cuando el equipo, volcado en la consecución del tanto, metió un balón al área.

Un penalti como un castillo

Para defender a un gigante como Zigic, Juanito no encontró mejor solución que colgarse de él agarrándole de la camiseta para evitarle rematar. Un penalti como un castillo. Una acción que todo el mundo vio y que dejó una enorme secuela en la indumentaria del delantero serbio. Con todo y con esto, sin comprender qué pasó en aquel momento por aquella inoperante cabeza, Meyer ordenó la reanudación del juego en una situación verdaderamente grotesca y de la que nadie daba crédito.

La camiseta de Zigic espuesta / Valencia CF

La delirante negación de Cerezo y la honestidad tardía de Juanito

Años más tarde, el propio Juanito confesó el 'delito' admitiendo haberse "llevado la camiseta de Zigic". Era evidente, de hecho, pero aquella noche los responsables rojiblancos negaron la mayor, entre ellos Enrique Cerezo, que ni corto ni perezoso, con declaraciones que parecían más bien llegar del otro lado de la ciudad, espetó: "¿Cuántas camisetas se rompen en un campo de fútbol?". Seguro que ni la de Smith ni la de Tomford. Y si se rompen sería porque alguien se la ha roto.