Los caminos cruzados de Justin de Haas y Yarek Gasiorowski

Este pasado fin de semana, el defensa valenciano Yarek Gasiorowski rubricó con el título de campeón de la liga neerlandesa su primera temporada lejos de casa porque, hace menos de un año, el Valencia CF era el hogar de este joven de Polinyà del Xúquer de padre polaco.

A principios de julio de 2025, el entrenador Carlos Corberán aceptó la salida de Yarek, en forma de traspaso al PSV Eindhoven, convencido de que el líquido de la operación, cerca de diez millones de euros, fuese a ayudar a la hora de reforzar el eje de la zaga con dos centrales. Semanas más tarde, el que se marchó, vendido al Arsenal, fue Cristhian Mosquera por 15 millones más otros cuatro en variables. Sin embargo, a la postre, tan solo terminó llegando un central para cubrir el vacío que dejaban los dos canteranos: José Copete.

El defensa sevillano de 26 años, por el que se pagó al RCD Mallorca 3,7 millones -sin contar variables-, pese a las críticas de un comienzo dubitativo, se hizo con el puesto de central izquierdo al lado de César Tárrega en la primera parte de la temporada. No obstante, Corberán seguía reclamando fichajes en el eje de la defensa para próximos mercados y el perfil zurdo continuó siendo prioridad hasta días después de la lesión de larga duración de Mouctar Diakhaby.

Yarek con Bosz, en su presentación / PSV

De Haas, a punto para invierno hasta la lesión de Diakhaby

En ese contexto, apareció el nombre de Justin de Haas, desvelado por SUPER, un canterano del AZ Alkmaar y el PSV, precisamente, el club en el que Yarek ha causado un impacto muy positivo a las órdenes de Peter Bosz. Bajo la opinión de los scouts neerlandeses Lisandro Isei y Hans Gillhaus, Corberán dio el visto bueno al fichaje de De Haas. La lesión de Diakhaby rebajó la urgencia, aunque aun así se envió una oferta a la baja al Famalicao para traerse al internacional sub-18 con la 'oranje' en enero de un millón de euros. El presidente del conjunto luso no quiso desprenderse de su pilar defensivo en plena lucha por una plaza europea.

Más tarde, en la rueda de prensa de valoración del mercado, Ron Gourlay, CEO de Fútbol, confirmó el fichaje a partir del 1 de julio a coste cero de Justin de Haas. Así el Valencia cerró el círculo del central zurdo un año después de desprenderse del prometedor Yarek Gasiorowski.

Yarek, estreno en la Champions

Mientras los problemas en defensa no se han extinguido por completo en el Valencia, en tierras holandesas el canterano de 21 años ha firmado su mejor temporada en la elite gracias a la confianza de club y entrenador. En total, Yarek, internacional español sub-21, ha sumado 2445 minutos con 33 partidos en todas las competiciones con la camiseta rojiblanca del PSV. Siete de esos duelos en la mejor competición del Viejo Continente, la Champions League, y 23 en la Eredivisie neerlandesa, en la que ha podido anotar tres goles y repartir una asistencia de gol. Su valor de marcado se ha multiplicado, subiendo hasta nueve millones de los 7 a los 16.

En Portugal, la campaña de De Haas ha sido también para enmarcar. El neerlandés es el líder de la defensa más sólida del país por detrás de las retaguardias de los tres grandes: Porto, Sporting y Benfica. Su cantidad de minutos es similar a la de Yarek, ha hecho un gol más (4) en una liga de un nivel competitivo muy parecido y también ha crecido en lo deportivo aumentado su valor de mercado, de 3 a 5 millones a lo largo de este curso 2025/26. Hoy, el Famalicao es quinto, a tres puntos de cuarto, el Braga, que ostenta la última posición europea (Conference League).

De Haas, de Eindhoven a Croacia en busca de un porvenir

Dentro de unos meses, De Haas dispondrá en València de la oportunidad de ser el central zurdo del Valencia -en competencia con Copete- que Yarek no tuvo plenamente. La historia cruzada de ambos es, cuanto menos, curiosa. El PSV, del que De Haas debió salir en busca de un porvenir a los 21 años, apostó por el valenciano para su primer equipo con una inversión de 9,8 millones de euros.

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Procedente de los juveniles del AZ, De Haas, natural de Zaandam, llegó en el verano de 2019 a Eindhoven. Desde allí, sin poder debutar en la primera división local, tuvo que emigrar para labrarse un porvenir en el fútbol. Y lo ha conseguido. Primero despuntó en el Lokomotiva de la liga croata, donde antes estuvo cedido por el PSV en el filial del Dinamo de Zagreb, y en un par de meses concluirá un exitoso periplo de tres años en Portugal con la camiseta del 'Fama', con el que se ha convertido en uno de los defensas más fiables del fútbol luso. Su carta de presentación para aterrizar en breve en Mestalla.