Lim y del Nido: destructores de sueños

Aunque, a priori, las semejanzas entre las familias Del Nido y Lim pueden parecer escasas, la realidad muestra un significativo punto en común: la deriva a la que han conducido, durante años, a dos instituciones históricas del fútbol español: el Sevilla FC y el Valencia CF. Ninguna de ellas logra habitar hoy junto con las grandes de LaLiga.

Hasta hace poco, los nombres de Valencia y Sevilla solían aparecer cerca del Atlético de Madrid como principales alternativas a los transatlánticos FC Barcelona y Real Madrid. Ese equilibrio de poder ha llegado a su fin. La gestión de Lim, cuya mayor habilidad ha sido apaciguar la crítica social, y las disputas entre los Del Nido, padre e hijo, han desembocado en la caída deportiva de dos clubes centenarios.

El hundimiento del Valencia es particularmente preocupante a largo plazo. El equipo del murciélago ha necesitado casi doce temporadas de LaLiga para alcanzar los 600 puntos. Una cifra llamativa, pero muy por debajo del rendimiento de rivales como Atlético (895 puntos), Villarreal (704) o el propio Sevilla (677) en las 440 jornadas disputadas desde que Peter Lim, el 25 de octubre de 2014, pisó la alfombra roja de Mestalla para presenciar la victoria por 3-1 ante el Elche CF.

Clasificación de LaLiga en la etapa Meriton (octubre 2014 - ), tras 440 partidos y nueve equipos que se han mantenido en Primera:

Barcelona: 1004 puntos

Real Madrid: 984

Atlético: 985

Villarreal: 704

Sevilla: 677

Athletic Club: 650

Real Sociedad: 650

Valencia: 600

Betis : 583 puntos en 410 partidos

Celta: 552

Bloqueado por el actual consejo de administración, José María del Nido, máximo accionista, tuvo que ver cómo su hijo, Del Nido Carrasco —júnior—, asumía la presidencia del Sevilla entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Unos meses antes, el equipo sevillano había conquistado su último título hasta la fecha: la UEFA Europa League 2023. Sin embargo, con Júnior al frente, los de Nervión no levantan cabeza y su afición ha perdido la paciencia.

Desde enero de 2024, el Sevilla, club que venía de levantar aquel título europeo en 2023 y acumular cerca de 300 millones de euros de la UEFA desde la campaña 2019/20, se ha apagado por completo. En ese periodo, cinco entrenadores han pasado por el banquillo del Sánchez Pizjuán —Quique, García Pimienta, Caparrós, Almeyda y Luis García—. El exentrenador del Levante UD ha aterrizado recientemente con la misión de emular lo logrado por Quique en 2024: salvar al equipo del descenso. Una situación idéntica a la que vivió el Valencia un año antes, en 2023, con Rubén Baraja, o el pasado curso con Carlos Corberán, al igual que el Sevilla con Joaquín Caparrós.

Dos gotas de agua que hacen sufrir a su masa social

Sevilla y Valencia, Valencia y Sevilla, se comportan como dos gotas de agua con un denominador común: el sufrimiento de dos masas sociales acostumbradas a convivir con los grandes. Bajo el mando de Del Nido Júnior, el Sevilla es el peor equipo de los 16 que se han mantenido en Primera entre enero de 2024 y abril de 2026. En 88 partidos de Liga, el conjunto del Pizjuán ha sumado solo 97 puntos, siendo el único de esos 16 que no supera la barrera del centenar.

El Valencia, en el mismo periodo bajo Baraja y Corberán, ha sumado apenas 107 puntos, liderando el grupo de seis equipos con menos de 110 unidades: Rayo Vallecano (105), Alavés (104), Mallorca (101), Getafe (100) y Sevilla (97). Una clara metáfora de la situación en zona media baja en la que el club se ha insertado en la etapa más oscura de su historia.

Clasificación de LaLiga desde la presidencia de Del Nido Júnior (enero 2024 - ) en 88 partidos:

Barcelona: 211

Real Madrid: 203

Atlético: 171

Villarreal: 162

Athletic Club: 141

Betis: 134

Celta: 127

Real Sociedad: 116

Osasuna: 116

Girona: 114

Valencia: 107

Rayo Vallecano: 105

Alavés: 104

Mallorca: 101

Getafe: 100

Sevilla: 97

Los números son igualmente dramáticos para el Valencia desde la llegada de Lim, que cumplirá 12 años a finales de octubre. En más de una década, nueve equipos han permanecido en Primera sin descender. Solo el Celta, que ha recortado terreno en las últimas campañas, rinde en ese largo plazo peor que el Valencia, que ha acumulado 157 victorias, 129 empates y 154 derrotas, con 575 goles a favor y 538 en contra. Casi tantas desilusiones como triunfos.

Ocho clubes, por delante en rendimiento

La media es de apenas 1,36 puntos por partido, inferior a la del Betis, que logró 1,42 puntos por encuentro en 410 partidos desde la temporada 2015/16, ya que la anterior la vivió en Segunda. Esto demuestra que, excluyendo al Sevilla, ocho equipos se sitúan actualmente por delante del Valencia en el fútbol español: Barcelona (1004 puntos), Real Madrid (984), Atlético, Villarreal, Athletic Club (650), Real Sociedad (650), Betis (583) y un Celta en clara ascensión (552).

Germán Caballero

Si durante los años de Lim padre, con Layhoon Chan o Anil Murthy en la presidencia, se lograron tres billetes de Champions y un título de Copa, la situación se ha complicado más aún con Kiat Lim al frente. Desde marzo de 2025, cuando se le nombró presidente del Consejo, el Celta ha superado tanto al Valencia como al Sevilla tras 42 jornadas. Además, la media de puntos del equipo de Corberán (1,35 por encuentro) es ligeramente inferior a la etapa anterior (1,36). Un periodo en el que se destaca el crecimiento del Villarreal CF de la familia Roig.

Clasificación desde la presidencia de Kiat Lim (3 de marzo de 2025 - ) tras 42 partidos:

Barcelona: 107 puntos

Real Madrid: 99

Villarreal: 81

Atlético: 77

Betis: 67

Celta: 66

Athletic: 60

Osasuna: 57

Valencia: 57

Real Sociedad: 53

Getafe: 53

Espanyol: 53

Rayo Vallecano: 51

Alavés: 51

Girona: 46

Mallorca: 43

Sevilla: 39

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Esta etapa, marcada por la presencia de Ron Gourlay como CEO de Fútbol desde julio de 2025 y el ascenso de Javier Solís al cargo de director general, se agrava por la ausencia absoluta del Valencia en el mapa europeo, así como por la falta de un objetivo claro en busca de un retorno urgente e inmediato a las competiciones UEFA.