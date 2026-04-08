Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF volvió a entrenar a falta de tres días para un partido trascendental en el estadio Martínez Valero en el que debe dejar sellada la permanencia y cruzar los dedos para que los resultados le den la enésima oportunidad de mirar hacia la mitad alta de la clasificación.

La sesión de trabajo, no obstante, no trajo buenas noticias para el Valencia. Todo lo contrario. Unai Núñez, que abandonó el campo contra el Celta de Vigo con unas molestias que lleva tratándose desde el lunes, no participó en la preparación con el grupo y se descarta su participación contra los ilicitanos.

Pieza importante

El futbolista vasco estaba teniendo mucho protagonismo y en la segunda vuelta está siendo un jugador clave para Carlos Corberán como lateral derecho, perimiténdole replica el esquema de la temporada pasada, y emergiendo como una alternativa mucho más fiable que Thierry Rendall o el lesionado Dimitri Foulquier.

Renzo Saravia, 'temporero' del Valencia para el lateral derecho / VCF Media

Thierry gana enteros

De cara al duelo contra los franjiverdes, el entrenador tendrá que apostar por el regreso del lateral luso en caso de que Núñez no termine de recuperarse. La otra alternativa es un Renzo Saravia que todavía no ha debutado y que se antoja complicado que pueda ser la elección para este encuentro.