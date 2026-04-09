La alarmante falta de 'dinamita' en el Valencia CF

La derrota frente al Celta del pasado fin de semana evidenció la falta de 'dinamita' del Valencia CF, una vez que el rival de turno consigue desactivar a su máximo goleador, Hugo Duro, y mantenerlo fuera de juego.

Un total de 15 equipos de LaLiga, entre ellos el Elche CF, próximo rival en el derbi autonómico del sábado, generan más ocasiones claras de gol que las 56 que ha totalizado en 30 jornadas el conjunto valencianista. Solo Osasuna (52), Real Oviedo (50), Sevilla (42) y Getafe (42) crean menos opciones evidentes de perforar la portería que el Valencia.

Afortunadamente, con un elevado porcentaje de acierto a través de sus remates a portería, los de Corberán cuentan un número mayor de rivales por detrás en la lista de goles a favor. Aunque, si se restan los cinco tantos anotados desde el punto de penalti, el Valencia, con 29 dianas, encabeza la serie de siete equipos por debajo de la treintena de goles sin contabilizar las penas máximas. Después siguen Rayo Vallecano (26), Athletic Club (26), Girona (25), Getafe (25), Alavés (24) y Oviedo (19).

Los problemas de gol del Valencia nacen en el centro del campo y los costados. Con sus dos tantos ante el Celta y un solo partido, Guido Rodríguez entró en el top 5 de goleadores del equipo en LaLiga. Tras los nueve tantos de Hugo Duro, uno desde los once metros, se abre un desierto en la carrera goleadora de los de Mestalla. En apenas un puñado de partidos y gracias a tres goles desde el punto de penalti, Largie Ramazani se ha colocado como segundo máximo artillero del equipo con cinco dianas.

Lista de goleadores en LaLiga del Valencia

Hugo Duro 9 goles 1 de penalti

Ramazani 5 goles 3 de penalti

Danjuma 3 goles

Diego López 3 goles

Guido Rodríguez 2 goles

Pepelu 2 goles 1 de penalti

Cömert 2 goles

Luis Rioja 2 goles

Santamaría 1 gol

Javi Guerra 1 gol

Sadiq 1 gol

Beltrán 1 gol

Gayà 1 gol

Diakhaby 1 gol

Extremos sin gol: ataque previsible

El equipo valencianista se ha quedado sin producción ofensiva desde las bandas desde hace meses. Los extremos no están aportando cifras, ni regularidad, ni amenaza en el área rival. El belga ha logrado ver portería excepcionalmente ante Espanyol, Levante, Villarreal, Osasuna y Sevilla, y se ha convertido en un recurso puntual, casi aislado, dentro de un ataque que depende en exceso de su '9'.

El contraste con el resto es significativo. El caso más preocupante es el de Arnaut Danjuma. El neerlandés no marca desde finales de septiembre, en tropiezo en Mestalla frente al Oviedo en el que, además, falló un penalti. Desde entonces han pasado más de seis meses sin celebrar un gol, en paralelo a una pérdida progresiva de peso en los planes de Corberán.

Tampoco atraviesa su mejor momento Luis Rioja, habitual en las alineaciones, pero sin puntería desde comienzos de febrero, cuando anotó ante el Betis. Desde entonces, su aportación se limita a dos asistencias, lejos de lo que se espera de un jugador de banda en términos goleadores.

La situación no mejora con Diego López, que perdió protagonismo con el paso de las jornadas. No marca desde diciembre y su participación ha sido residual en los últimos meses, con minutos muy repartidos y sin impacto en ataque.

Cierra la lista Dani Raba, prácticamente inédito en la rotación. Sin goles y con una presencia testimonial, su aportación ofensiva es nula en lo que va de temporada.

Danjuma no marca en LaLiga desde finales de septiembre en el Valencia - Oviedo (1-2) / LaLiga

Sin llegadores ni lanzadores de faltas

Además, el gol tampoco llega de 'llegadores' al área como Javi Guerra y Filip Ugrinic. Tampoco a balón parado con las faltas de un teórico especialista como André Almeida. Entre los tres, solo se registra un gol del joven de Gilet en LaLiga. El Valencia, que se quedó en siete jornadas sin ver puerta, no ha sido capaz de hacer ni un solo gol de falta directa esta temporada.

La media de 1.13 tantos por partido habla a las claras de la sequía del equipo cuando Hugo Duro o los lanzamientos de penalti no salvan los apuros. Umar Sadiq, fichaje de invierno, ha aportado un gol y dos asistencias. Su presencia se hace notar, si bien el impacto goleador no ha existido. Tampoco con el caso de Lucas Beltrán, que con un solo gol en Liga, el del Metropolitano, se comporta más como un mediapunta que como un delantero centro.

Y la aportación de los defensas, con sus llegadas y remates en área rival, se limita a los dos goles de Eray Cömert en esta segunda vuelta, claves en los triunfos ante Alavés y Espanyol, y al tanto que dio tres puntos de Gayà en Getafe. Además del gol de Diakhaby en el 3-0 de Mestalla ante el mismo adversario, el Getafe de Bordalás a finales de agosto.

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El diagnóstico es claro: el Valencia vive una dependencia excesiva de Hugo Duro y una preocupante sequía de gol desde los extremos y zonas más retrasadas. Se muestra como un equipo previsible y limitado en su capacidad ofensiva.