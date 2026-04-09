Alrededor de 2000 valencianistas apoyarán al equipo de Corberán en Elche

En apenas cinco minutos, la afición valencianista agotó las cerca de 700 entradas al precio de 30 euros que repartió el Valencia CF para la zona visitante del Martínez Valero en el próximo derbi del sábado a las 16:15 horas. Desde las diez de la mañana de este pasado miércoles, 8 de abril, se activó la venta para público en general en la página web del Elche CF. La disponibilidad ya es "baja" y la entidad ilicitana espera una de las mejores entradas de la temporada, a la par de las vividas contra Real Madrid y Barcelona, con una invasión blanquinegra cercana a los 2000 seguidores.

La afición del Valencia, agotadas en cuestión de muy pocos minutos los 695 billetes de los que disponía el club de Mestalla, se las ha ingeniado para aprovechar la proximidad geográfica y el buen clima que se espera en la tarde del sábado en tierras ilicitanas. El valencianismo apoyará en masa a su equipo a la caza de tres puntos que le acerquen a la barrera de los 40 puntos en esta recta final de temporada.

Muy pocas entradas disponibles

Entre el 31 de marzo y el 7 de abril, los 27 000 abonados del Elche -récord histórico en la presente campaña- tenían prioridad para la compra de dos entradas por persona. Desde entonces y, con más ímpetu desde este miércoles, el valencianismo se ha estado moviendo para hacerse con una entrada con la que disfrutar del derbi autonómico del Martínez Valero. En este sentido, las previsiones que trascienden desde el seno de la entidad franjiverde es que alrededor de 2000 valencianistas estarán en presentes en las gradas.

En estos momentos, en la web del Elche quedan pocas entradas a la venta, y el precio de las mismas oscila entre los 35 euros, del Anillo Fondo Norte, y los 160 euros de la Tribuna.

De hecho, en 2023 ya fueron más de 2000 los seguidores del Valencia presentes en la victoria del equipo de Rubén Baraja, el 23 de abril de aquella temporada 2022/23, con goles de Gonzalo Verdú -propia puerta- y Samu Lino. Un triunfo que permitió a los blanquinegros respirar en la lucha por la permanencia en Primera.

Récord de abonados en Elche

La 'invasión' valencianista que se prevé en las gradas del Martínez, no obstante, tiene más mérito si cabe que hace tres años. La situación del equipo en la actualidad es menos agónica y la masa social del conjunto local ha crecido de manera considerable.

Esta campaña, el Elche ha batido un récord absoluto de abonados (27 000) y la media de asistencia supera los 26 000 espectadores por partido, registrándose las mayores entradas en las visitas del Real Madrid (31 024) y el Barcelona (31 233). Frente al Valencia se espera que se rebase la cifra de los 30 000 espectadores en un estadio con capacidad para 31 388 personas. Se estará cerca del lleno.

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Lo que es ya seguro es que la entrada será muy superior a las de 2023, con 22 129 personas en las gradas del Martínez Valero, y 2022, cuando el Valencia se impuso con un tanto solitario de Guedes ante 15 780 espectadores presentes un 19 de marzo. Pese a los golpes y las decepciones, la valencianista se muestra como una de las aficiones más fieles que existen.