El lateral derecho que siguió el Valencia CF en verano y que se está saliendo en Segunda División

Álex Lizancos se ha consolidado como uno de los laterales derechos de moda en Segunda División. El futbolista del Burgos atraviesa un momento dulce de forma, refrendado esta misma semana con un hito personal importante: su primer gol en la categoría. Un tanto que no solo suma en lo estadístico, sino que confirma su crecimiento y protagonismo dentro del equipo. Y todo eso después de un verano donde su destino pudo ser València y no Burgos.

El defensor era en su día una apuesta de futuro para la Academia del Valencia CF, donde se le consideraba un jugador con proyección incluso para el primer equipo. Sin embargo, el club optó por mantener la continuidad de Thierry Correia y Dimitri Foulquier en el lateral derecho del primer equipo, una decisión que terminó cerrando la puerta a Lizancos, que en lugar de recalar en la Ciudad Deportiva de Mestalla recaló en el Burgos después de ser uno de los nombres propios en 1 RFEF en el Lugo.

Alejandro Lizancos en un encuentro con el Burgos / INSTAGRAM: lizancoos

Esta temporada, el rendimiento de Lizancos está siendo sobresaliente, hasta el punto de situarse entre los mejores laterales de toda la Segunda División. Ha disputado 31 partidos, 29 de ellos como titular, cifras que reflejan su regularidad, fiabilidad y peso dentro del esquema de su equipo. Su capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque le ha convertido en una pieza clave. Y lo mejor es que no ha necesitado adaptación a la categoría.

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Su progresión no ha pasado desapercibida. El valor de mercado del jugador ha experimentado un notable incremento en los últimos meses y varios clubes de Primera División ya han puesto sus ojos en él. Todo apunta a que Lizancos podría dar el salto a la máxima categoría más pronto que tarde si mantiene este nivel.