Manolo Salvador: "Si llama el Valencia, yo no lo dudaría"

El pasado 6 de abril expiró el plazo que el propio Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF, se había dado para completar, con la llegada de un director deportivo/secretario técnico, la reorganización de la estructura deportiva que arrancó con la llegada de escocés el pasado verano. La búsqueda no está siendo sencilla ni para el CEO ni tampoco para el entrenador, Carlos Corberán, implicado en finalizar con un proceso que le liberaría de cargas trabajo y le permitiría centrarse con todos los sentidos en la labor de entrenador. No obstante, aspirantes no faltan, pese al momento de decadencia deportiva y social por el que atraviesa el club bajo la administración de la familia Lim.

Manolo Salvador, exdirector deportivo y secretario técnico del Levante UD durante prácticamente una década, con una breve experiencia de un año entre medias en el Granada CF, ha aclarado abiertamente cuál sería su respuesta ante una llamada de Gourlay o Corberán. "No lo dudaría", ha dicho sin tapujos en el programa de información y tertulia 'La Banda' de 'À Punt Esports, presentado por el periodista Dani Meroño.

"Mi padre y mis amigos... en mi pueblo todos eran del Valencia"

"¿Si llamase el Valencia, tú irías, Manolo?", ha cuestionado el presentador, a lo que Salvador ha contestado: "Yo soy valenciano, de la provincia de València. He estado en el Levante, sí, pero del Levante me han tirado. Yo soy un profesiona y, si a mí me llamase el Valencia, no lo dudaría".

Manolo, de 62 años y actual secretario técnico del NK Istra croata, es natural de Faura, un pueblo con una conocida tradición valencianista, también en el seno de su familia y entorno cercano. "Yo no soy levantinista de cuna. En mi pueblo todos eran del Valencia. De niño yo siempre decía la verdad, mi padre y amigos eran del Valencia CF. Por trabajo me hice del Levante, y el Albacete me ha tirado mucho porque jugué diez años y viví allí con momentos muy bonitos", explicó.

Salvador, exjugador que se desempeñaba en el mediocentro, comenzó su carrera en el Faura. En 1986 fichó por el Sagunto antes de dar el salto al Villarreal CF, desde donde lo captó el Albacete Balompié. En el verano de 1997 volvió a tierras valencianas para defender los colores del Levante, aunque solo jugó unos pocos partidos en una temporada que terminó con el descenso a Segunda B. Ese verano colgó las botas y empezaría a trabajar en la secretaría técnica 'granota', de la que se marcharía definitivamente en noviembre de 2021 como máximo responsable. En 2024 estuvo apenas cinco meses en el Iraklis de Grecia, y en agosto fichó por el Istra.

De 2008 a 2016, con Manolo Salvador a la cabeza de la dirección deportiva y una economía limitada, el Levante subió en 2010, y en la siguiente temporada consigue un hito histórico clasificándose a Europa League tras quedar sexto. Acto seguido, en la 2012/2013 cumple el sueño de jugar en la segunda máxima competición europea, aunque cae eliminado en octavos ante el FC Rubin Kazan. Sin duda, se le recuerda en Orriols como arquitecto de uno de los mejores equipos de la historia azulgrana.

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Tras el fichaje de Gourlay, el despido de Corona y la llegada de scouts para Europa, África y América, al Valencia le queda lo fundamental, la contratación de un especialista y negociador del mercado más importante, el de LaLiga española.