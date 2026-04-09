Pérez Llorca: "A los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta Lim, pero un estadio trasciende"

València se posiciona en la escena para ser definitivamente sede de la Copa del Mundo de 2030 con un respaldo institucional explícito. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defiende la candidatura de la ciudad en una entrevista al diario 'AS' en un momento en el que las instituciones tratan de reengancharla a la carrera después de quedarse fuera de la selección original de sedes por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "No hay ninguna ciudad más preparada que València para ser sede del Mundial. València es garantía de éxito", señala el político del PP que reemplazó a Carlos Mazón, absorbido por la crisis de la dana, en noviembre de 2025.

Al mismo tiempo, Pérez Llorca se muestra crítico con el máximo accionista del club de Mestalla desde 2014, Peter Lim, y trata de separar en su mensaje la figura del empresario singapurense con el nuevo estadio. "No entiendo porque compró el Valencia CF si apenas lo ha visto jugar en el estadio", dice de Lim. Sobre las obras del Nou Mestalla, paralizadas desde febrero de 2009 hasta diciembre de 2024, asegura que en la actualidad se están cumpliendo los plazos bajo la supervisión de técnicos municipales y añade: "A los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim, pero un estadio trasciende a cualquier propietario".

El jefe del Consell sostiene su argumento de València como sede mundialista en una batería de infraestructuras, capacidad hotelera y experiencia en grandes eventos que, a su juicio, sitúan a la ciudad por delante de otras candidatas. "València lo tiene todo: capacidad hotelera, experiencia en gestión de grandes eventos deportivos y sociales; tres aeropuertos cercanos, red de alta velocidad, puerto… capacidad hospitalaria, una cuestión que tiene muy presente la FIFA en sus requisitos… Insisto, València es una garantía para España y para la FIFA y tendrá además un estadio que estará recién inaugurado, un Nou Mestalla con capacidad para 70 000 espectadores".

Un proyecto reactivado bajo escrutinio

Sin embargo, el optimismo institucional convive con un elemento que genera cautela al depender del Valencia CF de Lim, las obras y las calidades del Nou Mestalla. Desde la Generalitat, Llorca insiste en que los plazos se están cumpliendo desde la reanudación de las obras en 2025: "El Valencia CF reanudó la construcción y está cumpliendo con los plazos de obra, tal como nos aseguran los técnicos del Ayuntamiento que la supervisan".

A nivel institucional, el movimiento es claro. Recientemente, el Ayuntamiento de la ciudad, liderado por la alcaldesa Msría José Catalá, y el Valencia CF han firmado un convenio para el uso del estadio en eventos como el Mundial 2030. Eso sí, más allá de los acuerdos, la viabilidad de la candidatura sigue ligada a que el club cumpla con un calendario históricamente inestable.

Apoyos crecientes… tras un primer descarte

Pese a no haber sido incluida inicialmente dentro del 'Bidbook' entre las sedes propuestas por la Real Federación Española de Fútbol en 2024, la opción de València se ha solidificado bajo la presidencia de Rafael Louzán desde diciembre de 2024.

"La opción de Valencia siempre ha estado presente en la mente de los implicados en el Mundial 2030. El presidente de la Federación nos ha mostrado su respaldo e interés en que València sea sede y en que la Comunitat Valenciana tenga también siete subsedes durante la cita de 2030", desvela. Estas subsedes —La Nucía, Elche, Benidorm, Vila-real, Oliva, Paterna y Buñol— forman parte de la propuesta que busca reforzar el peso territorial de la Comunitat en el torneo como anfitriona de diferentes selecciones para el disfrute de instalaciones hoteleras, resorts y campos de entrenamiento más allá de Mestalla.

A finales de marzo, el president de la Generalitat se vio en Castelló con Louzán en la jornada en la que España se midió a Serbia en Vila-real. Aparte del respaldo de instituciones como el Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Gobierno español, Pérez Llorca comprobó el cambio de perspectiva de la Federación y la apuesta mundialista por València. "El arraigo y la tradición futbolera que hay en la Comunitat, con cuatro equipos en Primera y un Castellón peleando por el ascenso, no puede quedarse sin Mundial”, insiste.

El elefante en la habitación: Peter Lim

Más allá de infraestructuras y apoyos institucionales, el propio presidente autonómico introduce un elemento que, en su opinión, condiciona los análisis de los valencianistas sobre el futuro del club y el nuevo estadio: la figura del máximo accionista. Para Pérez Llorca, "el Valencia CF tiene un problema social con Peter Lim".

"Para dirigir un club como el Valencia, que, pese a las dificultades por las que está pasando en los últimos años, sigue siendo el mayor referente a nivel social de la Comunitat Valenciana, tienes que tener un arraigo con el club, debes quererlo con sentimiento. Un club como el Valencia no puede ser una empresa más de nadie. Por eso hay un rechazo social y el aficionado del Valencia está sufriendo", reflexiona. "Nunca he tenido contacto con Lim, pero tengo claro que no avalo su política deportiva. El fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia. Él no entiende los valores del deporte como los entendemos en España, aquí impera el sentimiento, la pasión; es todo lo contrario de lo que, por ejemplo, sucede en la misma ciudad con Juan Roig y el Valencia BC, porque él lo siente, lo sufre y lo disfruta como cualquiera de los aficionados del club de baloncesto, al que aprovecho para felicitar por su clasificación en la Euroliga y su título en la Copa de la Reina".

"Mestalla es un estadio que dejó de ser cómodo para el aficionado"

En paralelo, Pérez Llorca trata de desligar el rechazo al nuevo estadio de la figura del propietario y proteger la candidatura mundialista. "Creo que a los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim, pero un estadio trasciende a cualquier propietario y presidente... y un Mundial está por encima de Peter Lim y asegurar un Mundial es asegurar el estadio, que va a ser una referencia; a todos nos encanta la mística de Mestalla, pero es un estadio que dejó de ser cómodo para el aficionado. Muchos aficionados del Atlético tampoco querían irse del Vicente Calderón y ahora están encantados con el traslado al Metropolitano y lo que ha significado para ellos de experiencia en los partidos y para económicamente para el club".

Presente en el Elche - Valencia del sábado

A partir del verano, más cerca de finales de año, se conocerá el pronunciamiento de la FIFA sobre las sedes finales de España, Marruecos y Portugal para el Mundial 2030. Entonces, llegarán fechas clave para conocer si València es o no parte de esa Copa del Mundo. Mucho antes se presenta el derbi autonómico este sábado (16:15 horas, Martínez Valero) entre el Elche CF y el Valencia CF. Una cita que no se perderá Pérez Llorca, nacido en Finestrat y abonado del Elche, con el que sufre por la permanencia en Primera división. "Se nos ha complicado la cosa, pero creo en la salvación porque tenemos plantilla de Primera", apunta.

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"Sintiéndolo mucho por todos mis amigos del Valencia… el Elche necesita más los puntos", dice decantándose por los franjiverdes. Pérez Llorca tiene una opinión más favorable de los propietarios de Elche (Bragarnik) y Castellón (Voulgaris) que del mecionado Lim. "En el Elche se están haciendo cosas con sentido, y me cuentan que un histórico como el Castellón se trabaja de manera muy profesional", indica antes de desear la próxima campaña un derbi en LaLiga entre albinegros y 'groguets'. "Una lástima la Champions del Villarreal porque su Liga es espectacular... la guinda sería ver a cinco valencianos en Primera, aunque veo difícil que Levante y Elche -ojalá- se salven los dos".