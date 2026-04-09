Última hora | Así está el Valencia CF a 48 horas del derbi en Elche

El derbi autonómico del sábado (16:15 horas, Martínez Valero) entre el Elche CF y el Valencia CF se aproxima. A poco más de 48 horas de la importante cita entre ambos conjuntos valencianos, los de Carlos Corberán han continuado este jueves en la Ciutat Esportiva de Paterna con la preparación del encuentro que corresponde a la jornada 31 del campeonato nacional de Liga.

Cömert-Tárrega, pareja de centrales

Después de que ayer miércoles se confirmase la baja de uno de los jugadores más influyentes en esta segunda vuelta, el defensa central Unai Núñez, el Valencia no ha vivido más sobresaltos este jueves. Eray Cömert, quien también terminó el duelo con el Celta del pasado domingo con molestias físicas, ha vuelto a ejercitarse con normalidad por segundo día consecutivo y todo apunta a que seguirá siendo titular en el esquema 4-4-2 de Corberán al lado de César Tárrega. Con el suizo, los preparadores físicos habían estando gestionando las cargas al inicio de la semana.

Diego López, en el entrenamiento del Valencia este pasado miércoles / VCF Media

Regreso al once de Thierry

Unai Núñez no podrá actuar como consecuencia de una lesión muscular en la musculatura isquiotibial que le obligará a perderse este derbi con el Elche. Por lo tanto, la situación se agrava para el Valencia en la zona del lateral diestro donde el equipo tiene esta temporada uno de sus principales puntos débiles. En principio, con Renzo Saravia inédito sin debutar desde su fichaje en el mes de febrero, todo apunta a que Thierry Rendall regresará al once frente al Elche este sábado. El luso ya entró al césped contra los vigueses en el minuto 63 por los problemas que sintió en la pierna Unai Núñez.

Gayà, pruebas con la máscara

Por lo demás, se prevén cambios en un once en el que continuará José Luis Gayà. Este jueves ha proseguido con esa adaptación a la máscara facial protectora que ya lució contra el Celta tras el impacto en el pómulo con el sevillista Juanlu en el Pizjuán, un golpe que le forzó a tener que retirarse y pasar unas horas en un centro hospitalario de la capital andaluza.

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El resto del equipo, con las bajas conocidas de Copete, Agirrezabala, Diakhaby y Foulquier, lista a la que se une Unai, ha preparado el partido con normalidad. Corberán le da vueltas al once tras un último choque de Liga en el que su Valencia volvió a errar tanto en defensa como en ataque. Las transiciones del equipo no fluyeron en ningún momento ni tampoco las ocasiones de gol. Razón por la que hombres como Umar Sadiq, Lucas Beltrán e, incluso, Diego López podrían tener la alternativa desde el comienzo del derbi ante el Elche.