El Valencia CF revela los criterios para elegir asiento en el Nou Mestalla

El Valencia CF cambiará de estadio presumiblemente para la temporada 2027-28 cuando las obras de Cortes Valencianas estén finalizadas y el club decida marcharse de su emblemático feudo. El nuevo tendrá otra composición, estructura y nombre de gradas, por lo que los asientos no son equivalentes a los del actual coliseo de la Avenida de Suecia... Un hecho relevante a tener en cuenta para los que decidan seguir siendo abonados y tengan que seleccionar su sitio allí.

Es por eso que el club ha revelado en su página web los criterios para elegir el asiento con una serie de requisitos en busca de poder abonarse en grupos y canalizar el caudal de peticiones de abono para la nueva estructura.

Tres fases

En primer lugar se señala la antigüedad como el criterio central para la selección de asiento. Hay que tener en cuenta que en ocasiones hay gente en Mestalla que está cerca, pero que tiene una antigüedad muy dispar. Lo que hará el club es permitir formar agrupaciones gestionadas por un capitán.

Las condiciones para pasarse el Nou Mestalla / VCF

El proceso se hará en tres fases. Una primera llamada "Agrupación" que se celebrará en el último trimestre de este 2026, destinado a ese proceso de solicitud de gente que quiera estar junta en el nuevo estadio.

Selección del asiento

La segunda, la de selección del asiento, comprenderá el final de este 2026 y hasta junio de 2027, fechas sobre las que suele estar la campaña de abonos en la que habrá nuevas altas también por el aumento del aforo disponible.

Por último, ese mismo verano tendrá lugar el periodo de "formalización" en el que todo lo anterior "cobra forma" y el aficionado que lo desee podrá ser abonado en el nuevo estadio en el que jugará sus partidos el Valencia CF.