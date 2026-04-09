Yarek Gasiorowski se confiesa sobre su salida del Valencia CF: "Por un lado dolido, es el club de mi vida..."

La de Yarek Gasiorowski al PSV Eindhoven fue una de las salidas más sonadas del pasado verano en clave Valencia CF. El central de Polinyà del Xúquer abandonó Mestalla con destino a la Eredivisie y su rendimiento allí ha sido excelente, revalorizándose y siendo muy importante en el equipo campeón de Holanda.

Menos de un año después su marcha se confirma el gran error que fue su marcha, ya que además ninguno de los centrales valencianistas ha estado a tan buen nivel como el de Gasiorowski, que ha jugado también grandes partidos en la UEFA Champions League después de criarse en Paterna.

Yarek se confiesa

El valenciano concedió una entrevista a Cope y habló sobre su salida, además de mostrarse muy contento por lo que está viviendo en Países Bajos. Gasiorowski señaló que está "por un lado dolido" por su marcha del Valencia CF porque es "el club de mi vida" y por el que le hizo llegar al fútbol.

No obstante, Yarek confesó haberse "enamorado de Einhoven y del PSV", señalando que está muy feliz. Allí admite sentirse valorado y "cuando te sientes valorado juegas sin presión, eres tú mismo", exponía, reflexionando que "jugar la Champions es lo máximo".

Sus oportunidades en el Valencia CF

Sobre su paso por el primer equipo, Yarek considera que sí que tuvo oportunidades y señala que le tocó jugar muchas veces fuera de su posición y que eso hace que a un jugador le cueste más demostrar su valía, pero que tuvo sus partido y se dieron "algunos bien, algunos mal".

YAREK CON LA SUB-21 ESPAÑOLA / Acero

Valencianista de cuna

En todo caso, Yarek habla siempre con cariño del Valencia CF y recuerda con nostalgia los partidos de Champions League en los que "iba de recogepelotas", además de dejar claro que es un club que debe aspirar a lo máximo por grandeza: "Todos sabemos lo que es el Valencia CF. Ojalá algún dia vuelva a estar donde tiene que estar", exponía.