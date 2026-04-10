Montesinos

Carlos Corberán habla sobre Rafa Mir y Germán Valera

El Valencia CF, que se mide este sábado al Elche, se reencuentra en el Martínez Valero con Rafa Mir y Germán Valera sobre los que Carlos Corberán ha señalado: "Creo que el estilo del Elche está por encima de sus jugadores. La baja de Mir fue sensible a la hora de conseguir resultados por parte del Elche aunque su estilo de juego no cambia, los números de Rafa son buenos. La salida de Germán fue cosa del club. Con Mir trabajé más, nos ayudó mucho. Dio un gol en el empate del Betis y una asistencia en el Bernabéu". Más información