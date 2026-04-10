El Valencia CF de 2014, el último milagro al que se aferra el Celta de Vigo para seguir vivo en la Europa League

Ha llovido mucho, pero (casi) siempre hay algo a lo que agarrarse. El Celta de Vigo está a un paso de ser eliminado de la UEFA Europa League tras la paliza recibida en sus visitas a tierras alemanas. El Friburgo necesitó poco para dominar a los españoles en el duelo de ida de cuartos de final y es que a la media hora ya llevaba dos goles de ventaja. El duelo terminó con un aplastante 3-0. Más allá de la más que posible eliminación, LaLiga ver peligrar seriamente la plaza extra de Champions.

De todas formas y aunque la fe es buena compañera de viaje, de poco sirve si el trabajo no da sus frutos. La historia no es tan negativa como puede pensarse en un principio y es que el 24% de los equipos españoles que se vieron en esas circunstancias, fueron capaces de remontar la eliminatoria en su casa. Según datos publicados por Opta, siete de los 29 equipos que arrastraron tres goles de desventaja pasaron de ronda en competiciones europeas. Eso sí, el último capítulo de esta saga lo vivió el Valencia CF.

Nos debemos remontar a 2014 para disfrutar de aquella Reamuntada que lideró SUPER desde la prensa en jornadas previas. La afición valencianista se volcó con todo para empujar a la plantilla, que fue llevada en volandas desde antes del pitido inicial y hasta la explosión de emoción con cada uno de los goles. Con el 3-0 de la ida, tocaba remar como nunca en busca de un milagro. Y llegó. Paco Alcácer fue la estrella y suyos fueron tres de los goles.

Con un 2-0 al descanso (Alcácer y Vargas), los hombres de Pizzi sólo necesitaban anotar otro gol de diferencia para igualar la eliminatoria. De nuevo el delantero de Torrent mojó en el minuto 70 y con ello se alcanzó el tiempo reglamentario. En la prórroga hubo de todo. El Valencia CF estaba totalmente volcado y Sommer hacía lo que podía, mientras que los suizos sólo podían frenar a los españoles a base de faltas. Una roja directa para Díaz y una doble amarilla para Saura fueron muestra de lo que ocurría en el césped. Y es que fueron nueve las tarjetas mostradas sólo en la prórroga. Alcácer en el 114 y Juan Bernat en el 118 colocaron el histórico 5-0 con el que se pudo pasar de ronda.

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