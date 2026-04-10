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Corberán, tras la derrota ante el Celta en Mestalla: "Ha sido una semana muy jodida"
El preparador valencianista busca una nueva victoria a domicilio tras la dura derrota en Mestalla contra el Celta
El preparador valencianista busca una nueva victoria a domicilio tras la dura derrota en Mestalla contra el Celta.
Directo | Corberán analiza la previa del Elche - Valencia
Y con esto termina la rueda de prensa de Corberán. Ahora la analizamos en SUPER
Valor de mercado en top-9. ¿Qué pasa por no luchar por Europa?
Nunca me apoyaré en excusas. Todos los que pertenecen al Valencia lo hacen conscientes de su exigencia y la del club. A veces conseguimos rendir al nivel que debemos y a veces lo hace mejor el rival. Hay que ganar, ser competitivos, ganar duelos... y la exigencia es que vayamos cada partido con la intención de jugarlo y rendirlo. Nunca hay un partido perfecto y damos importancia a lo que hicimos bien. Cuando perdemos, vemos lo que no hicimos bien y qué falló para no rendir como debíamos.
¿Un buen resultado a final de temporada?
Ganar mañana. No te puedo decir otra cosa porque el foco no puede ser otro. Sabemos qué tipo de partido vamos a jugar y qué va a pasar en el campo. Atacar y defender como queremos. Y que la consecuencia sea el resultado que queremos.
La afición criticó la falta de ambición tras la derrota ante el Celta.
Entiendo la afición. Vinieron llenos de ilusión y el equipo no consiguió los puntos. Desde esa perspectiva trabajamos para cambiarlo. Cuando no lo conseguimos, la afición y nosotros estamos descontentos. Debemos demostrar que somos ambiciosos y agresivos. Por eso he dicho que ha sido una semana muy dura.
Permanencia virtual si gana... pero si pierde...
Nos centramos en cada punto que jugamos. Lo que pasa es que para conseguir resultados necesitas rendimiento en el campo. El foco mañana es un buen partido en ataque y superar las presiones del Elche, no tendrán jugador libre quitando el portero. Estamos centrados en ser un Valencia agresivo, sólido y saber atacar los huecos cuando toque. El de mañana es un partido muy importante y así lo vivimos.
Germán Valera y Rafa Mir.
Creo que el estilo del Elche está por encima de sus jugadores. La baja de Mir fue sensible a la hora de conseguir resultados por parte del Elche aunque su estilo de juego no cambia, los números de Rafa son buenos. La salida de Germán fue cosa del club. Con Mir trabajé más, nos ayudó mucho. Dio un gol en el empate del Betis y una asistencia en el Bernabéu.
¿Dónde se merece estar el Valencia?
La ilusión de cualquier valencianista no puede ser otra. Sentimiento de pertenencia y los primeros dolidos al no conseguirlo somos nosotros. Ver Mestalla lleno en un día de Pascua y no dejar de animar ni un minuto y no conseguirlo... El sentimiento es de dolor, de no lograr lo que deseas dar a un club y afición como la del Valencia CF.
Planteamiento del Valencia según Eder Sarabia.
Es una pregunta para Eder. Somos capaces de ser sólidos, de tener iniciativa en el juego y demás, pero no siempre somos conscientes de que lo cumplimos. El último aprtido no fuimos el equipo con balón que queremos ser. Mañana queremos ser un gran Valencia, competir alto. Hay que ser conscientes de la temperatura y el ritmo en ese campo
Europa - descenso. ¿Temporada en zona de nadie?
Veo el final con 24 puntos en juego y mañana con tres importantísimos para ellos y para nosotros. Es cambiar la sensación del último partido y no hay nada más importante que eso. 24 son muchos puntos y somos conscientes de que no ha terminado.
Cánticos contra Corberán. ¿Oportunidad para cambiar la opinión de la gente?
No conseguir resultados no es agradable independientemente de cánticos o aplausos. Soy consciente de la exigencia del Valencia, un club ganador en su ADN. Cuando no sumas, no estás cumpliendo lo que ser entrenador del Valencia exige. Mi deseo por el club está intacto
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