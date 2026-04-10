Corberán, tras la derrota ante el Celta en Mestalla: "Ha sido una semana muy jodida"

La afición criticó la falta de ambición tras la derrota ante el Celta.

Entiendo la afición. Vinieron llenos de ilusión y el equipo no consiguió los puntos. Desde esa perspectiva trabajamos para cambiarlo. Cuando no lo conseguimos, la afición y nosotros estamos descontentos. Debemos demostrar que somos ambiciosos y agresivos. Por eso he dicho que ha sido una semana muy dura.