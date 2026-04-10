Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Corberán, tras la derrota ante el Celta en Mestalla: "Ha sido una semana muy jodida"

El preparador valencianista busca una nueva victoria a domicilio tras la dura derrota en Mestalla contra el Celta

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF / EFE

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El preparador valencianista busca una nueva victoria a domicilio tras la dura derrota en Mestalla contra el Celta.

Directo | Corberán analiza la previa del Elche - Valencia

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents