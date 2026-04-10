Corberán explica por qué salió Germán Valera del Valencia

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, compareció en el media center de Paterna en la previa del importante encuentro ante el Elche CF en el Martínez Valero, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga. En una rueda de prensa marcada por el análisis del rival y los objetivos del equipo, también hubo espacio para hablar de dos nombres propios con pasado valencianista: Germán Valera y Rafa Mir.

La decisión sobre Germán Valera: una cuestión de club y no técnica

Corberán fue claro al referirse a la salida de Germán Valera, dejando entrever que no fue una decisión directamente relacionada con su criterio deportivo. “La salida de Germán fue cosa del club”, afirmó el técnico, despejando cualquier duda sobre su implicación en la marcha del extremo. Esta declaración apunta a factores estructurales o estratégicos dentro de la entidad, más allá del rendimiento del jugador.

Germán Valera, extremo del Elche CF / RRSS Elche CF

Valera, que la pasada temporada tuvo un papel relevante en el esquema de Eder Sarabia en el Elche, ha continuado su progresión en el conjunto ilicitano. Su consolidación como uno de los futbolistas más regulares del equipo se refleja en sus cifras actuales: 4 goles y 4 asistencias, además de una influencia constante en el juego ofensivo.

Rafa Mir, referencia ofensiva del Elche y pieza clave en su sistema

Por otro lado, Corberán dedicó palabras más extensas a Rafa Mir, con quien compartió más tiempo durante su etapa en el Valencia. El delantero se ha convertido en el máximo goleador del Elche esta temporada con 8 tantos, demostrando su importancia dentro del sistema del equipo.

El futbolista del Elche CF, Rafa Mir / (AFP)

El técnico destacó no solo sus números, sino también su impacto en momentos clave: “Nos ayudó mucho. Dio un gol en el empate contra el Betis y una asistencia en el Bernabéu”. Estas acciones subrayan la capacidad del delantero para aparecer en escenarios exigentes y aportar soluciones ofensivas determinantes.

El estilo del Elche, por encima de las individualidades

Más allá de nombres propios, Corberán puso el foco en la identidad colectiva del Elche. Según el entrenador valencianista, el equipo franjiverde mantiene una estructura sólida que trasciende las bajas o cambios en la plantilla. “Creo que el estilo del Elche está por encima de sus jugadores”, explicó.

Eder Sarabia, Head Coach of Elche CF reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and RCD Mallorca at Estadio Manuel Martinez Valero on March 21, 2026 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 21/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aun así, reconoció que la ausencia de Rafa Mir en determinados momentos fue sensible para el equipo, aunque no suficiente para alterar su propuesta futbolística. Este análisis refuerza la idea de que el Elche es un bloque competitivo y bien trabajado, capaz de mantener su rendimiento gracias a un modelo de juego definido.

Noticias relacionadas

Con este contexto, el duelo en el Martínez Valero se presenta como una prueba exigente para el Valencia, que deberá imponerse tanto al talento individual como al engranaje colectivo de un Elche en crecimiento.