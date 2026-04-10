Corberán responde: ¿Cuál es el lugar de este Valencia CF?

El Valencia CF perdió contra el Celta de Vigo y la realidad es que después del 1-0 pocos imaginaban un desenlace tan cruel visto lo visto en el primer tiempo. No fue un ejercicio de gran fútbol del Valencia, pero tampoco se vio al cuadro celeste cómodo en ningún momento. A pesar de eso, los cambios de Giráldez en el segundo tiempo permitieron al cuadro gallego ponerse incluso 1-3 y la reacción del Valencia CF ya fue tardía. En la rueda de prensa previa al choque contra el Elche, el técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, reconoció que la semana ha sido muy dura y que el equipo ha trabajado bien para conseguir revertir la situación. Eso sí, una de las grandes dudas normalmente del aficionado es saber hasta dónde se quiere revertir la situación y cuál se supone que es el objetivo del Valencia CF. Corberán aseguró lo siguiente:

Carlos Corberán habla sobre Rafa Mir y Germán Valera / MONTESINOS M.A.

¿Cuál es el lugar del Valencia?

"La ilusión de cualquier valencianista no puede ser otra. Sentimiento de pertenencia y los primeros dolidos al no conseguirlo somos nosotros. Ver Mestalla lleno en un día de Pascua y no dejar de animar ni un minuto y no conseguirlo... El sentimiento es de dolor, de no lograr lo que deseas dar a un club y afición como la del Valencia CF. Nos centramos en cada punto que jugamos. Lo que pasa es que para conseguir resultados necesitas rendimiento en el campo. El foco mañana es un buen partido en ataque y superar las presiones del Elche, no tendrán jugador libre quitando el portero. Estamos centrados en ser un Valencia agresivo, sólido y saber atacar los huecos cuando toque. El de mañana es un partido muy importante y así lo vivimos. Veo el final con 24 puntos en juego y mañana con tres importantísimos para ellos y para nosotros. Es cambiar la sensación del último partido y no hay nada más importante que eso. 24 son muchos puntos y somos conscientes de que no ha terminado", sentenció.

Cánticos contra su figura

No conseguir resultados no es agradable independientemente de cánticos o aplausos. Soy consciente de la exigencia del Valencia, un club ganador en su ADN. Cuando no sumas, no estás cumpliendo lo que ser entrenador del Valencia exige. Mi deseo por el club está intacto.

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Derrota contra el Celta

Yo creo que la reflexión es lo volátil que todo puede ser. Uno debe estar centrado en conseguir resultados y ello depende de nosotros en el campo, de dar lo mejor de nosotros mismos. Venimos de una semana dura tras no tener el resultado que queríamos y cuando eso pasa son semanas duras y de autoexigencia.