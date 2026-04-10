Horario y dónde ver el Elche-Valencia CF

El Valencia CF disputará este sábado 11 de abril a las 16:15 horas en el Martínez Valero su partido de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS 25-26 frente al Elche CF. Un partido importante para el conjunto que dirige Carlos Corberán en el que quiere volver a la senda de la victoria, tras la derrota en Mestalla ante el Celta, para sumar tres puntos que le mantengan alejado de los puestos de peligro en la clasificación.

El equipo estará acompañado en el Martínez Valero para este encuentro donde el objetivo son tres puntos que le acerquen a la barrera de los 40 puntos en esta recta final de temporada. El Valencia llega al duelo regional tras perder en casa con el Celta (2-3), pero con más margen clasificatorio. Los de Carlos Corberán son decimocuartos con 35 puntos, seis por encima del Elche. Después del sábado, cerrarán la liga visitando a Mallorca, Athletic y Real Sociedad y recibiendo al Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona.

En el partido de la primera vuelta, disputado en la jornada 19, Mestalla presenció un empate a uno. Los franjiverdes se adelantaron con un gran gol de Grady Diang, desde fuera del área en el minuto 75, pero el conjunto ché igualó el choque en el minuto 87, gracias a un penalti obre de Pepelu.

Regreso al once de Thierry

Unai Núñez no podrá actuar como consecuencia de una lesión muscular en la musculatura isquiotibial . Por lo tanto, la situación se agrava para el Valencia en la zona del lateral diestro donde el equipo tiene esta temporada uno de sus principales puntos débiles. En principio, con Renzo Saravia inédito sin debutar desde su fichaje en el mes de febrero, todo apunta a que Thierry Rendall regresará al once frente al Elche este sábado. El luso ya entró al césped contra los vigueses en el minuto 63 por los problemas que sintió en la pierna Unai Núñez.

El Valencia, en uno de los entrenamientos de la semana en Paterna. / Valencia CF

Por lo demás, se prevén cambios en un once en el que continuará José Luis Gayà, que ha trabajdo a lo largo de la semana también con la máscara facial protectora que ya lució contra el Celta tras el impacto en el pómulo con el sevillista Juanlu en el Pizjuán, un golpe que le forzó a tener que retirarse y pasar unas horas en un centro hospitalario de la capital andaluza. El resto del equipo, con las bajas conocidas de Copete, Agirrezabala, Diakhaby y Foulquier, lista a la que se une Unai, ha preparado el partido con normalidad.

Jornada Retro de LaLiga

Un encuentro especial debido a que se celebrará la ‘Jornada Retro’ en la que los equipos de Primera y Segunda División lucirán equipaciones retro y jugarán con un balón único de la época, con diseño retro que rinde homenaje a la estética de los balones que marcaron el fútbol de finales de los años 90. También el conjunto valencianista lucirá una nueva equipación cuyo diseño está inspirado en los inicios de la década de los noventa, una colección que reinterpreta un clásico que durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) utilizó el equipo como equipación alternativa.

Noticias relacionadas

Camiseta retro del Valencia CF / VCF

Horario y dónde ver el partido

El Valencia CF disputará este próximo sábado, 11 de abril a las 16:15 horas en el Martínez Valero, su partido de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS 25-26 frente al Elche CF. El encuentro podrá verse en directo por televisión a través de DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de Superdeporte.es.