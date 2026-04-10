De la ilusión de un niño a un 'reset' obligado para Javi Guerra

El estadio Martínez Valero no es un enclave cualquiera para Javi Guerra. El de Gilet consiguió allí su primera victoria con la camiseta del Valencia CF cuando el equipo se jugaba la vida con Rubén Baraja en el banquillo con una gran segunda parte que le permitió dar el salto al primer equipo y acabar siendo importante aquella temporada. Ese mismo estadio lo visita ahora, tres años después, con el '8' a la espalda, llamado a ser uno de los referentes del club y obligado a hacer un 'reset' para colmar las expectativas que generó su talento las últimas dos temporadas.

El escenario en el que dio su primer paso en firme pidiendo el balón en un momento en el que quemaba y con el equipo mirando a los ojos al abismo, el jugador valenciano quiere empezar su nuevo despegue. Allá dónde el Pipo encontró en la ilusión de un niño una tabla de salvación, ese mismo futbolista tiene que demostrar que es una realidad, un jugador con la capacidad de dar un golpe encima de la mesa y gozar de la trascendencia en el equipo que apuntaba a tener.

Un contexto idóneo

El partido, además, invita a ese paso al frente de Guerra. El Valencia CF seguramente tendrá menos el balón y tendrá que hacer frente a una fuerte presión tras pérdida del Elche CF, pero tendrá más espacios a la espalda y sobre todo tendrá mucho ganado si un futbolista atesora el talento individual suficiente como para superar esa línea de presión, por las posibilidades que puede generar a su equipo.

El gran fuerte del joven valenciano no es otro que la conducción de la pelota, por lo que en un Guerra a su mejor nivel puede estar la llave para hacer añicos la estructura táctica ilicitana. Tanto por su capacidad para arrancar y superar la línea de presión como para estirar una conducción a lo largo de 30 metros. Es por eso que si bien un partido apático del canterano puede generarle un importante embudo al equipo en la medular, una versión proactiva, atrevida y explosiva puede marcar todas las diferencias.

Javi Guerra en el Estadio Martinez Valero -. Elche CF - Valencia CF . Partido de Liga Laliga 2023 / JM López

El gran día de Guerra

Aquella victoria fue el preludio de su mítico gol al Real Valladolid, la plataforma de lanzamiento del salvador Javi Guerra que cumplió su sueño de ser jugador del Valencia y además de ser importante. A pesar de que había mucha presión, el canterano tiró la puerta abajo con una actitud valiente y ambiciosa... Justo el msimo tipo de talante que ha de tener ahora para dar la vuelta a su situación en una campaña en la que apenas ha marcado un gol y dado tres asistencias, con una versión alejada de su máximo nivel.